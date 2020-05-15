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2020-05-15T19:24
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Саратовского чиновника будут судить за взятку за победу на торгах
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РИА Новости

Саратовского чиновника будут судить за взятку за победу на торгах

18:08 15.05.2020 (обновлено: 19:24 15.05.2020)
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Чиновник комитета капитального строительства Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в 5 миллионов рублей за организацию победы на торгах на поставку оборудования по госконтрактам на сумму свыше 68 миллионов рублей, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
По версии следствия, в 2014 году комитет капитального строительства области выступил заказчиком строительства объекта. Спустя два года один из чиновников ведомства предложил за вознаграждение организовать победу одной фирмы в торгах на поставку оборудования на этот объект на общую сумму свыше 68 миллионов рублей. Сначала директор фирмы согласился на это предложение, но затем обратился в правоохранительные органы, и уже под их контролем в феврале 2019 года передал чиновнику взятку в 5 миллионов рублей.
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"Несмотря на непризнание обвиняемым вины в содеянном, следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемого деяния… Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Фигурант дела обвиняется по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет заключения.
Как следует из распространенного пресс-службой областного управления ФСБ видео, чиновник был задержан с поличным сразу после передачи вознаграждения, оно было передано в чемодане, в котором лежал пакет с 10 пачками по 100 купюр номиналом пять тысяч рублей в каждой. На видео чиновник представляется, что его зовут Сергей Сергиенко. "Не знаю пока", - ответил Сергиенко на вопрос оперативника, за что он получил деньги.
По данным сайта правительства региона, Сергиенко является начальником отдела торгов и закупок капитального строительства Саратовской области.
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