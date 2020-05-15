Саратовского чиновника будут судить за взятку за победу на торгах

По версии следствия, в 2014 году комитет капитального строительства области выступил заказчиком строительства объекта. Спустя два года один из чиновников ведомства предложил за вознаграждение организовать победу одной фирмы в торгах на поставку оборудования на этот объект на общую сумму свыше 68 миллионов рублей. Сначала директор фирмы согласился на это предложение, но затем обратился в правоохранительные органы, и уже под их контролем в феврале 2019 года передал чиновнику взятку в 5 миллионов рублей.