В Ивановской области у 22 медработников выявили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 22 медработников в Ивановской области , среди которых 14 – из хирургического отделения Шуйской райбольницы, где умер прооперированный пациент с обнаруженным COVID-19, сообщает в пятницу облправительство.

По состоянию на 15 мая, в Ивановской области зарегистрированы 1124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки был поставлен 101 диагноз. Из новых пациентов, по данным областных властей, 40 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями, 53 контактировали с ранее заболевшими. Еще восемь человек приехали из других регионов (семь из Москвы и один из Нижегородской области ), все они добирались личным транспортом.

"В число тех, кто был обследован по контакту, вошли три студента Ивановской государственной сельскохозяйственной академии, 13 человек, заразившихся в быту, а также 22 медработника, 14 из которых – из хирургического отделения Шуйской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Как пояснил журналистам рассказал директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, в этом медучреждении был прооперирован пациент, который изначально поступил по хирургическому профилю. Больному требовалось оперативное вмешательство.

"Впоследствии у него был обнаружен COVID-19. К сожалению, спасти его не удалось. То есть на сегодняшний день у нас есть еще один случай смерти от новой коронавирусной инфекции", – приводит слова Фокина пресс-служба облправительства. Умерший мужчина стал 13-м пациентом с подтвержденным коронавиурсом, скончавшимся в регионе.

"В связи со сложившейся ситуацией хирургическое отделение Шуйской ЦРБ работает в режиме обсерватора. Двенадцать пациентов, которые находятся там, сейчас долечиваются, для обслуживания отделения выделен медицинский персонал. В ближайшее время пациенты по профилям хирургия, травматология и урология из районов, которые обслуживает Шуйская ЦРБ, будут направляться в Ивановскую областную клиническую больницу", - информируют областные власти.

В регионе в стационаре на сегодняшний день находятся 528 человек, свободных коек – 135. На кислородной поддержке находится 91 человек, на аппаратах ИВЛ – 10 пациентов.