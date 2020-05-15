Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:04
https://ria.ru/20200515/1571518244.html
В Ивановской области у 22 медработников выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ивановской области у 22 медработников выявили коронавирус

18:04 15.05.2020
429
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 22 медработников в Ивановской области, среди которых 14 – из хирургического отделения Шуйской райбольницы, где умер прооперированный пациент с обнаруженным COVID-19, сообщает в пятницу облправительство.
По состоянию на 15 мая, в Ивановской области зарегистрированы 1124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки был поставлен 101 диагноз. Из новых пациентов, по данным областных властей, 40 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями, 53 контактировали с ранее заболевшими. Еще восемь человек приехали из других регионов (семь из Москвы и один из Нижегородской области), все они добирались личным транспортом.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"В число тех, кто был обследован по контакту, вошли три студента Ивановской государственной сельскохозяйственной академии, 13 человек, заразившихся в быту, а также 22 медработника, 14 из которых – из хирургического отделения Шуйской ЦРБ", - говорится в сообщении.
Как пояснил журналистам рассказал директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, в этом медучреждении был прооперирован пациент, который изначально поступил по хирургическому профилю. Больному требовалось оперативное вмешательство.
"Впоследствии у него был обнаружен COVID-19. К сожалению, спасти его не удалось. То есть на сегодняшний день у нас есть еще один случай смерти от новой коронавирусной инфекции", – приводит слова Фокина пресс-служба облправительства. Умерший мужчина стал 13-м пациентом с подтвержденным коронавиурсом, скончавшимся в регионе.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"В связи со сложившейся ситуацией хирургическое отделение Шуйской ЦРБ работает в режиме обсерватора. Двенадцать пациентов, которые находятся там, сейчас долечиваются, для обслуживания отделения выделен медицинский персонал. В ближайшее время пациенты по профилям хирургия, травматология и урология из районов, которые обслуживает Шуйская ЦРБ, будут направляться в Ивановскую областную клиническую больницу", - информируют областные власти.
В регионе в стационаре на сегодняшний день находятся 528 человек, свободных коек – 135. На кислородной поддержке находится 91 человек, на аппаратах ИВЛ – 10 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
001310
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваИвановская областьНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Врач скорой помощи у больницы
В Ивановской области число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Ивановской области рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
В Тюмени возбудили дело после массового заражения COVID-19 в гостинице
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд в Уфе арестовал многодетного отца по делу об изнасиловании
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
Коронавирус выявили у 1622 российских военных
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Подмосковье назвали число приезжих пациентов с COVID-19
Пустая больничная палата
В Ивановской области число выздоровевших от COVID-19 превысило 300
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Власти Югры выполнили поручение Путина по выплатам врачам
Вид на крепость Кале и город Скопье, Македония
В Северной Македонии продлили чрезвычайное положение
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
Мантуров заявил о решении проблемы с обеспечением россиян масками
Автомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
Первые медики в Петербурге, заразившиеся COVID-19, получили компенсации
Полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов
Полпред в УрФО сообщил о локализации очагов COVID-19 в вахтовых поселках
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров оценил ситуацию с коронавирусом на Кубани
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале
Медицинские работники в госпитале в Стокгольме, Швеция
Скворцова заявила о выходе России на плато заболеваемости COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния