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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-05-15T18:02
https://ria.ru/20200515/1571518116.html
Нижегородский туристический проект победил на конкурсе АСИ
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РИА Новости

Нижегородский туристический проект победил на конкурсе АСИ

18:02 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на строящийся футбольный стадион "Нижний Новгород" и Нижегородский кремль
Вид на строящийся футбольный стадион Нижний Новгород и Нижегородский кремль
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Нижегородская область стала победителем всероссийского конкурса лучших региональных практик АСИ в номинации "Туризм и культура", сообщает пресс-служба правительства региона.
Нижегородский проект "Великое в малом: культурно-экономический альянс – аксиома развития региона" победил в номинации "Туризм и культура" Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России. Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).
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"Для нас ценно, что Нижегородская область взяла первенство в самой популярной номинации по числу заявок на конкурсе. Наша практика оказалась лучшей среди 350 инициатив, предложенных российскими регионами. Надеюсь, проект "Великое в малом" возьмут на вооружение другие субъекты РФ как эффективное решение для развития культурного и туристического потенциала своих территорий", – цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона рассказал, что проект предполагает создание единой туристической инфраструктуры, построенной на принципе музеефикации историко-культурной и природной территории. "За годы реализации этой практики в Городце был создан "Музейный квартал", объединивший такие учреждения культуры, как "Детский музей на Купеческой", "Дом графини Паниной", "Городецкий пряник", "Галерея добра", "Терем русского самовара", "Город мастеров" и другие. Кроме того, была проведена реставрация объектов культурного наследия, построены гостиницы, базы отдыха, сувенирные лавки и кафе", - отметил Никитин.
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Губернатор подчеркнул, что реализация проекта способствовала сохранению и развитию городецких народных художественных промыслов, расширению малого и среднего бизнеса и росту турпотока в Городецкий район и в целом в регион.
Никитин также отметил, что Нижегородская область стала одним из лидеров по числу представленных на конкурс практик – 58 инициатив от региона.
Конкурс 2019 года стал самым массовым за всю историю его проведения - было направлено более 1,4 тысячи заявок из 80 регионов. В итоге попечительский совет конкурса признал лучшими 12 практик из 10 субъектов. Среди победителей, кроме Нижегородской области, также оказались Белгородская, Мурманская, Московская, Саратовская, Ярославская области, а также город Москва, республики Марий Эл, Карелия и Татарстан. Лучшие практики будут рекомендованы для внедрения по всей России.
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Нижегородская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)Глеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
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