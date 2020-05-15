Нижегородский туристический проект победил на конкурсе АСИ

Нижегородский проект "Великое в малом: культурно-экономический альянс – аксиома развития региона" победил в номинации "Туризм и культура" Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России. Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

Никитин также отметил, что Нижегородская область стала одним из лидеров по числу представленных на конкурс практик – 58 инициатив от региона.