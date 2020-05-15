В Северной Македонии продлили чрезвычайное положение

БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Президент Президент Северной Македонии Стево Пендаровски по предложению правительства продлил чрезвычайное положение из-за COVID-19 в стране на 14 дней.

В Скопье в пятницу заседал Совет национальной безопасности. Перед его началом правительство предложило решение о продлении на 30 дней режима чрезвычайного положения, введенного в середине марта и продленного еще на месяц в апреле. Глава государства сократил срок наполовину.

"Чрезвычайное положение будет продлено еще на 14 дней. Причина такого решения - в необходимости проведения социально-экономических мер для смягчении последствий от пандемии", - заявил Пендаровски на брифинге, трансляцию которого вела его пресс-служба.

Он отметил, что данные сроки никак не связаны с необходимостью проведения отложенных в апреле парламентских выборов.

По данным македонского минздрава, с начала пандемии к пятнице коронавирусом заразились 1470 человек, выздоровел 1251 и 97 скончались.