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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:14
https://ria.ru/20200515/1571518091.html
В Северной Македонии продлили чрезвычайное положение
https://cdn24.img.ria.ru/images/149590/64/1495906455_0:166:4533:2716_1036x0_80_0_0_4aa8819fe1f1393824b6ab2fb5abd70f.jpg
РИА Новости

В Северной Македонии продлили чрезвычайное положение

18:02 15.05.2020 (обновлено: 18:14 15.05.2020)
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© Fotolia / saiko3pВид на крепость Кале и город Скопье, Македония
Вид на крепость Кале и город Скопье, Македония
© Fotolia / saiko3p
Вид на крепость Кале и город Скопье, Македония. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски по предложению правительства продлил чрезвычайное положение из-за COVID-19 в стране на 14 дней.
В Скопье в пятницу заседал Совет национальной безопасности. Перед его началом правительство предложило решение о продлении на 30 дней режима чрезвычайного положения, введенного в середине марта и продленного еще на месяц в апреле. Глава государства сократил срок наполовину.
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"Чрезвычайное положение будет продлено еще на 14 дней. Причина такого решения - в необходимости проведения социально-экономических мер для смягчении последствий от пандемии", - заявил Пендаровски на брифинге, трансляцию которого вела его пресс-служба.
Он отметил, что данные сроки никак не связаны с необходимостью проведения отложенных в апреле парламентских выборов.
По данным македонского минздрава, с начала пандемии к пятнице коронавирусом заразились 1470 человек, выздоровел 1251 и 97 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Северная МакедонияВ мире
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