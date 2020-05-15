Из очага COVID-19 в Мурманской области вывезли 232 вахтовика

МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Еще 232 сотрудника компании "Велесстрой" вылетели в пятницу домой чартерным рейсом из Мурманска в рамках плановой демобилизации персонала компании с объекта "Арктик СПГ-2. ЦСКМС", сообщила пресс-служба компании.
"Таким образом, с 19 апреля со стройки в Белокаменке уехали более 980 работников "Велесстрой". Все они по результатам тестов не являются носителями коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
По данным компании, сейчас на территории вахтового жилого городка остаются около 2,7 тысячи вахтовиков. Их отъезд будет продолжаться поэтапно, с учетом результатов контрольных тестов.
Плановая мобилизация на новую вахту в Белокаменку начнется сразу после утверждения управлением Роспотребнадзора по Мурманской области соответствующего регламента тестирования на COVID-19 для вновь прибывающих работников, а также подтверждения, что помещения городка прошли полную дезинфекцию и безопасны для здоровья.
Всего, по данным мурманского оперштаба, в вахтовом поселке в Белокаменке заразились коронавирусом 2145 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.