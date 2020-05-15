В Кабардино-Балкарии отменили ряд ограничений по коронавирусу

НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Глава Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отменил ряд введенных в республике из-за коронавируса ограничений, разрешив с 16 мая работу парикмахерских, прогулки и занятия спортом, соответствующий указ опубликован на официальном сайте руководителя региона.

Ранее сообщалось, что в КБР выявлено 1619 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди. Режим самоизоляции в регионе продлен до 15 мая.

Согласно документу, с субботы в республике разрешается работа парикмахерских при условии использования персоналом средств индивидуальной защиты, обслуживания клиентов по предварительной записи, обеспечения расстояния между ними не менее 1,5 метров, а также проведения дезинфекции инструмента и контактных поверхностей после каждого клиента.

Также допускается функционирование объектов розничной торговли, площадь залов в которых не превышает 400 квадратных метров, и они имеют отдельный наружный вход. При этом норма предельной заполняемости не должна превышать 4 квадратных метра на человека.

Кроме того, разрешены прогулки на улице не более двух человек вместе либо совместно проживающих членов семьи, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. Также можно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более двух человек совместно на расстоянии не менее 5 метров.