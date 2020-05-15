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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:17
https://ria.ru/20200515/1571517842.html
В Кабардино-Балкарии отменили ряд ограничений по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570350466_0:66:3072:1794_1036x0_80_0_0_dc0aba8dca4f1ba74f382e0e4cdaa727.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии отменили ряд ограничений по коронавирусу

17:59 15.05.2020 (обновлено: 18:17 15.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель в защитной маске в парикмахерской
Посетитель в защитной маске в парикмахерской
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Посетитель в защитной маске в парикмахерской. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отменил ряд введенных в республике из-за коронавируса ограничений, разрешив с 16 мая работу парикмахерских, прогулки и занятия спортом, соответствующий указ опубликован на официальном сайте руководителя региона.
Ранее сообщалось, что в КБР выявлено 1619 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди. Режим самоизоляции в регионе продлен до 15 мая.
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Согласно документу, с субботы в республике разрешается работа парикмахерских при условии использования персоналом средств индивидуальной защиты, обслуживания клиентов по предварительной записи, обеспечения расстояния между ними не менее 1,5 метров, а также проведения дезинфекции инструмента и контактных поверхностей после каждого клиента.
Также допускается функционирование объектов розничной торговли, площадь залов в которых не превышает 400 квадратных метров, и они имеют отдельный наружный вход. При этом норма предельной заполняемости не должна превышать 4 квадратных метра на человека.
Кроме того, разрешены прогулки на улице не более двух человек вместе либо совместно проживающих членов семьи, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. Также можно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более двух человек совместно на расстоянии не менее 5 метров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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