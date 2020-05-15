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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:05
https://ria.ru/20200515/1571517813.html
Мантуров заявил о решении проблемы с обеспечением россиян масками
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

Мантуров заявил о решении проблемы с обеспечением россиян масками

17:58 15.05.2020 (обновлено: 18:05 15.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
АРМАВИР, 15 мая - РИА Новости. Россия решила проблему с обеспечением граждан масками, их производство в стране в июне вырастет до 11 миллионов штук в сутки, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"В целом по стране мы проблему с обеспечением масками решили. Сегодня я могу с уверенностью это заявить. Мы вышли на объем производства почти 9 миллионов в сутки. Чуть меньше половины - это медицинские, и больше половины - это гигиенические маски", - сказал министр.
"Мы уже с июня добавим еще почти 2 миллиона масок собственного производства (в сутки - ред.), то есть будет уже 11 миллионов (штук в сутки - ред.)", - добавил Мантуров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Медицинские маски: инструкция по применению
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДенис МантуровЭкономика
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