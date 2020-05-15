Мантуров заявил о решении проблемы с обеспечением россиян масками

"В целом по стране мы проблему с обеспечением масками решили. Сегодня я могу с уверенностью это заявить. Мы вышли на объем производства почти 9 миллионов в сутки. Чуть меньше половины - это медицинские, и больше половины - это гигиенические маски", - сказал министр.