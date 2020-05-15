Мантуров заявил о решении проблемы с обеспечением россиян масками

АРМАВИР, 15 мая - РИА Новости. Россия решила проблему с обеспечением граждан масками, их производство в стране в июне вырастет до 11 миллионов штук в сутки, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"В целом по стране мы проблему с обеспечением масками решили. Сегодня я могу с уверенностью это заявить. Мы вышли на объем производства почти 9 миллионов в сутки. Чуть меньше половины - это медицинские, и больше половины - это гигиенические маски", - сказал министр.
"Мы уже с июня добавим еще почти 2 миллиона масок собственного производства (в сутки - ред.), то есть будет уже 11 миллионов (штук в сутки - ред.)", - добавил Мантуров.
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