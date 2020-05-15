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Религия и мировоззрение
2020-05-15T21:14
https://ria.ru/20200515/1571517692.html
"Футуристический" храм Богоносца в Москве могут начать строить осенью
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РИА Новости

"Футуристический" храм Богоносца в Москве могут начать строить осенью

21:12 15.05.2020 (обновлено: 21:14 15.05.2020)
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© Предоставлено официальным порталом премии Faith & FormХрам в честь Священномученика Игнатия Богоносца. Москва. ARCHPOINT, "Архитекторы А.Р.Е.А.Л.", номинация Unbuilt Work
Храм в честь Священномученика Игнатия Богоносца. Москва. ARCHPOINT, Архитекторы А.Р.Е.А.Л., номинация Unbuilt Work
© Предоставлено официальным порталом премии Faith & Form
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Строительство храма Игнатия Богоносца, который уже назвали "футуристическим", на Верейской улице Москвы начнется, предположительно, этой осенью, идея получила одобрение всех заинтересованных сторон, сообщил в пятницу РИА Новости один из авторов проекта Валерий Лизунов.
Ранее проект храма Игнатия Богоносца, созданный сотрудниками бюро Archpoint и "Архитекторы А.Р.Е.А.Л.", стал одним из победителей международного конкурса религиозной архитектуры и дизайна Faith&Form в Лос-Анджелесе. Его прообразом послужила знаменитая церковь XIV века в честь Спаса Преображения на Ильиной улице в Великом Новгороде.
"Храм действительно утвержден и мэрией Москвы, и Москомархитектурой, и патриархией. Начало строительства, наверное, осенью, если все у нас нормализуется с эпидемиологической обстановкой", - сказал Лизунов.
Говоря об уникальности нового проекта, он выразил мнение, что это "первый подобный храм, который не похож на образцы традиционной, консервативной храмовой архитектуры России". По словам Лизунова, отличительные особенности храма - в простоте форм и "минимализме". "Мы привыкли, что храмы - это когда очень много декора, обычно они изобилуют всяким убранством, а здесь минимальное количество декора и все функционально", - отметил проектировщик.
© МоскомархитектураПроект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве
Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве
© Москомархитектура
Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве
Кроме того, храм будет сделан не по традиционным технологиям кирпичного зодчества - он будет отлит из бетона, а его фасад отделан фибробетоном.
"Вся инфраструктура храма вынесена в подклетную часть и имеет отдельный вход, что, в принципе, для храма очень важно. Он оборудован и раздевалками, и санузлами, и кабинетами и, в общем, всем необходимым... При этом это все-таки будет отопление и вентиляция одного здания. Обычно же наши храмовые комплексы - это трапезная в одном месте, храм в другом, и все это достаточно неэффективно в плане энергозатрат. А здесь и сами стены сделаны как термос, они достаточно энергосберегающие", - рассказал эксперт.
По его словам, еще одна особенность заключается в том, что алтарная стена будет почти полностью стеклянной.
"У всех православных храмов алтарная часть всегда очень закрытая, а мы здесь сделали такое решение, что у нас в алтарной части идет остекление, и это тоже необычное решение", - сообщил Лизунов.
Согласно проекту, стеклянной будет и восточная стена, к которой примыкает алтарь. Благодаря этому, по замыслу создателей храма, прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь.
© МоскомархитектураПроект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве
Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве
© Москомархитектура
Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМосква
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