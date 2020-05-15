Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-05-15T17:57
https://ria.ru/20200515/1571517644.html
Кубань увеличила производство товарной рыбы на 7%
https://cdn24.img.ria.ru/images/155944/97/1559449725_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7b2b6abc0a3e5d607c2fb2f3e3f1454a.jpg
РИА Новости

Кубань увеличила производство товарной рыбы на 7%

17:57 15.05.2020
52
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПрилавок с вяленой рыбой
Прилавок с вяленой рыбой
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Прилавок с вяленой рыбой . Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 мая — РИА Новости. Объем производства товарной рыбы в Краснодарском края за январь-март текущего года составил более 10,7 тысячи тонн, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, власти региона в 2020 году на развитие рыбохозяйственного комплекса из краевого бюджета выделили 15,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации края.
"С начала года показатели в рыбохозяйственном комплексе края демонстрируют уверенный рост. Объем производства товарной рыбы за январь-март составил более 10,7 тысячи тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Реализация рыбопосадочного материала также выросла и составляет 228 тонн, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года. Объем реализации товарной рыбы за январь-март превысила 1,4 тонны. Это на 28% выше уровня 2019 года", – отметили в ведомстве.
Покупательница в винно-водочном магазине
Вчера, 17:17Краснодарский край
На Кубани предложили увеличить штрафы продавцам немаркированного алкоголя
Уточняется, что в текущем году на развитие рыбохозяйственного комплекса из краевого бюджета выделено 15,5 миллиона рублей.
Кроме того, в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" из федерального бюджета выделено 202 миллиона рублей на мелиоративные работы.
"В перспективе это позволит наладить рыбный промысел в Азовских лиманах. На 2020 год запланировано расчистить восемь водных объектов лиманной зоны в Темрюкском, Калининском, Славянском и Приморско-Ахтарском районах", - уточнили в ведомстве.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 11:12Распространение нового коронавируса
Власти Крыма и Кубани скоординируют меры по открытию туротрасли
010000
Обсудить 0
Краснодарский крайКраснодарский крайЭкономика
Рекомендуем
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
В Омской области предпринимателей освободили от транспортного налога
Покупательница в винно-водочном магазине
На Кубани предложили увеличить штрафы продавцам немаркированного алкоголя
Стенд компании Роснефть
В "Роснефти" подтвердили неизменность принципов дивидендной политики
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с представителями бизнеса в формате видеоконференции
Более 2 тысяч промпредприятий готовы начать работу в Подмосковье с 18 мая
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время визита на Калужский завод компании Bosco di Ciliegi
Мантуров оценил объемы производства материалов для масок
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров оценил ситуацию с коронавирусом на Кубани
Города России. Тюмень
В Тюменской области предприниматели начали получать микрозаймы
Здание ФРС США в Вашингтоне
В США промпроизводство упало на рекордные 11,2%
Москва
Автодилер просят доработать текущие меры поддержки спроса на машины
Флаги США и КНР
Аналитик оценил возможные контрсанкции Китая против США
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить условия для работы предприятий базовых отраслей
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд в Уфе арестовал многодетного отца по делу об изнасиловании
Московская биржа
Россия снизила вложения в гособлигации США втрое
Глава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР: строительные работы ведутся с соблюдением санитарных норм
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" не будет аннулировать бонусные мили в 2021 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния