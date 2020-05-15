Кубань увеличила производство товарной рыбы на 7%

КРАСНОДАР, 15 мая — РИА Новости. Объем производства товарной рыбы в Краснодарском края за январь-март текущего года составил более 10,7 тысячи тонн, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, власти региона в 2020 году на развитие рыбохозяйственного комплекса из краевого бюджета выделили 15,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации края.
"С начала года показатели в рыбохозяйственном комплексе края демонстрируют уверенный рост. Объем производства товарной рыбы за январь-март составил более 10,7 тысячи тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Реализация рыбопосадочного материала также выросла и составляет 228 тонн, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года. Объем реализации товарной рыбы за январь-март превысила 1,4 тонны. Это на 28% выше уровня 2019 года", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что в текущем году на развитие рыбохозяйственного комплекса из краевого бюджета выделено 15,5 миллиона рублей.
Кроме того, в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" из федерального бюджета выделено 202 миллиона рублей на мелиоративные работы.
"В перспективе это позволит наладить рыбный промысел в Азовских лиманах. На 2020 год запланировано расчистить восемь водных объектов лиманной зоны в Темрюкском, Калининском, Славянском и Приморско-Ахтарском районах", - уточнили в ведомстве.