Кубань увеличила производство товарной рыбы на 7%

"С начала года показатели в рыбохозяйственном комплексе края демонстрируют уверенный рост. Объем производства товарной рыбы за январь-март составил более 10,7 тысячи тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Реализация рыбопосадочного материала также выросла и составляет 228 тонн, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года. Объем реализации товарной рыбы за январь-март превысила 1,4 тонны. Это на 28% выше уровня 2019 года", – отметили в ведомстве.