Суд в Уфе арестовал многодетного отца по делу об изнасиловании

УФА, 15 мая – РИА Новости. Советский районный суд Уфы арестовал до 13 июля местного жителя, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Советский районный суд Уфы арестовал до 13 июля местного жителя, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Башкирии

"Советский районный суд города Уфы 15 мая вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Г., обвиняемого в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери, то есть совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 131 Уголовного кодекса РФ. По итогам судебного заседания, которое прошло в закрытом режиме, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, до 13 июля 2020 года", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, отметив, что у обвиняемого на иждивении 5 проживающих вместе с ним детей, 4 из которых - дочери.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о многодетной семье, проживающей в двухэтажном барачном доме в Уфе. "В ходе семейного конфликта в квартиру приехали правоохранители, где в ходе разбирательств одна из дочерей хозяина жилища, девочка 2004 года рождения, заявила, что отец изнасиловал ее. После этого его 19-летняя дочь тоже заявила, что ранее отец совершал в отношении нее преступления сексуального характера. В отношении уфимца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ об изнасиловании несовершеннолетней, он задержан", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время следственные органы назначили экспертизу в отношении несовершеннолетней девочки. "Экспертиза установит, могло ли в ее отношении совершиться преступление. В ходе следственных мероприятий также проверят заявление старшей дочери уфимца. Известно, что подозреваемый является инвалидом, также в семье есть мальчик-инвалид 2018 года рождения. Вся семья жила на пенсии инвалида-отца и маленького ребенка. Мать семейства не работала. Старшая дочь живет отдельно, соседи никогда на них не жаловались", - добавил источник.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что семья не состояла на учете в полиции как неблагополучная. "На семью никогда не поступали жалобы, на учете как пьющие не состояли. Следователи опросили соседей, они говорят, что никого шума из квартиры не слышали, иногда плакал младший сын, но это нормально, маленькие дети плачут. Мать семейства находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком",- рассказал источник.