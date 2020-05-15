В ДНР прокомментировали обновление делегации Киева по Донбассу

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Обновление состава киевской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе не привело к конструктивному диалогу и вернуло к исходным точкам решение ряда вопросов, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. В МИД ДНР по итогам заседания контактной группы в четверг заявили, что замена представителей Киева на переговорах не принесла результата в мирном урегулировании конфликта.
"Замена делегатов со стороны Украины никак не способствовала построению конструктивного диалога. По сути, решение многих вопросов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе вернулось к исходным точкам", - сказала журналистам Шишкина.
По ее словам, Киев затягивает переговорный процесс: дополнительные меры обеспечения перемирия согласовать не удалось, не были представлены предложения по имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
"С таким отношением Украины к урегулированию конфликта на Донбассе и выполнению минских соглашений нам не стоит ожидать конкретных шагов к установлению мира. В Киеве давно привыкли давать лживые обещания и выставлять виновниками конфликта кого угодно, кроме самих себя", - заявила Шишкина.