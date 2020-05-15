В ДНР прокомментировали обновление делегации Киева по Донбассу

"С таким отношением Украины к урегулированию конфликта на Донбассе и выполнению минских соглашений нам не стоит ожидать конкретных шагов к установлению мира. В Киеве давно привыкли давать лживые обещания и выставлять виновниками конфликта кого угодно, кроме самих себя", - заявила Шишкина.