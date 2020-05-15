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2020-05-15T17:52
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Захарова прокомментировала ситуацию с продлением СНВ-3
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РИА Новости

Захарова прокомментировала ситуацию с продлением СНВ-3

17:52 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона выступает против любых искусственных увязок, которые поставили бы под вопрос продление СНВ-3, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выступил с комментарием, в котором указал, что в организации рассчитывают, что США и Россия смогут договориться о продлении договора СНВ-3.
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Комментируя это, Захарова указала, что руководство России неоднократно заявляло о стремлении без предварительных условий продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.
"Президент России еще в декабре говорил о готовности незамедлительно и как можно быстрее продлить договор до конца 2019 года",- добавила она.
"Также неоднократно подчеркивали, что выступаем против любых искусственных увязок, которые поставили бы под вопрос продления договора", - заключила Захарова.
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РоссияМария ЗахароваДоговор СНВ-3СШАВ мире
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