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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T18:01
https://ria.ru/20200515/1571516923.html
В Подмосковье назвали число приезжих пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571154071_0:56:2939:1709_1036x0_80_0_0_44b843b09d2f773e96615ba636b81508.jpg
РИА Новости

В Подмосковье назвали число приезжих пациентов с COVID-19

17:46 15.05.2020 (обновлено: 18:01 15.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. За все время в Подмосковье было зафиксировано более трех тысяч пациентов с COVID-19 из-за рубежа и из других регионов РФ, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 3038 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области", - говорится в сообщении.
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В оперштабе отметили, что среди них более тысячи жителей Москвы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
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