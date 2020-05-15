В Подмосковье назвали число приезжих пациентов с COVID-19

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. За все время в Подмосковье было зафиксировано более трех тысяч пациентов с COVID-19 из-за рубежа и из других регионов РФ, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 3038 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области", - говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что среди них более тысячи жителей Москвы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.