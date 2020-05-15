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2020-05-15T17:40
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Российские дипломаты передали гуманитарную помощь детскому дому в Кабуле
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РИА Новости

Российские дипломаты передали гуманитарную помощь детскому дому в Кабуле

17:40 15.05.2020
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© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкКабул
Кабул
© РИА Новости / В. Киселев
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Кабул. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Российские дипломаты в Афганистане передали детскому дому в Кабуле гуманитарную помощь в виде продуктов, лекарств, а также учебных пособий, сообщил РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Афганистане Вячеслав Некрасов.
По его словам, помощь российских дипломатов передана в дар воспитанникам частного детского дома имени Имама Бухари, который шесть лет назад был основан доктором Сахебом Сулейманом - ярким представителем клана Несари.
Вид на город Кабул в Афганистане
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"Не поддерживать такие добрые и нужные дела невозможно. По случаю 75-летия Победы сотрудники посольства России в Афганистане провели благотворительный турнир по большому теннису, по итогам которого было привлечено несколько десятков тысяч афгани (местная валюта – ред.). Значительную сумму, в частности, пожертвовал бывший посол России в Кабуле Александр Мантыцкий", - рассказал Некрасов.
"На вырученные средства приобретены мука, рис, сахар, масло, кондитерские изделия, лекарственные средства, учебные пособия. Грузовик с поступившей помощью был с большой благодарностью встречен всем персоналом детского дома во главе с доктором Сулейманом. После теплой заинтересованной беседы принято совместное решение о дальнейшем продолжении сотрудничества", - отметил представитель Россотрудничества.
Детский дом, которому передана гуманитарная помощь, по словам Некрасова, представляет собой крупный учебно-образовательный детский центр. В нем получают образование более 800 детей в возрасте от 6 до 14 лет. "Многие из них не имеют родителей и потому живут прямо в учебных аудиториях. У других отцы инвалиды или наркоманы, которые сами нуждаются в помощи, и потому 350 детей ежедневно уносят домой полноценные бесплатные обеды", - рассказал Некрасов.
Учебники и пособия по изучению русского языка, представленные на русско-кубинском семинаре по подготовке учителей и преподавателей русского языка и литературы.
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РоссияВячеслав НекрасовАлександр МантыцкийФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)АфганистанКабул (город)В мире
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