Российские дипломаты передали гуманитарную помощь детскому дому в Кабуле

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Российские дипломаты в Российские дипломаты в Афганистане передали детскому дому в Кабуле гуманитарную помощь в виде продуктов, лекарств, а также учебных пособий, сообщил РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Афганистане Вячеслав Некрасов

По его словам, помощь российских дипломатов передана в дар воспитанникам частного детского дома имени Имама Бухари, который шесть лет назад был основан доктором Сахебом Сулейманом - ярким представителем клана Несари.

"Не поддерживать такие добрые и нужные дела невозможно. По случаю 75-летия Победы сотрудники посольства России в Афганистане провели благотворительный турнир по большому теннису, по итогам которого было привлечено несколько десятков тысяч афгани (местная валюта – ред.). Значительную сумму, в частности, пожертвовал бывший посол России в Кабуле Александр Мантыцкий", - рассказал Некрасов.

"На вырученные средства приобретены мука, рис, сахар, масло, кондитерские изделия, лекарственные средства, учебные пособия. Грузовик с поступившей помощью был с большой благодарностью встречен всем персоналом детского дома во главе с доктором Сулейманом. После теплой заинтересованной беседы принято совместное решение о дальнейшем продолжении сотрудничества", - отметил представитель Россотрудничества.