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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:39
https://ria.ru/20200515/1571516407.html
В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 30
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1036x0_80_0_0_1f1a91b26b9744c26980b913b2229602.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 30

17:39 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Еще четыре пациента с выявленной коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области, общее число умерших выросло до 31, сообщил в пятницу областной минздрав.
Всего в области лабораторно подтверждены 1526 случаев заражения коронавирусом, в том числе 113 за последние сутки. К 14 мая скончались 27 пациентов с COVID-19.
"Выздоровели от коронавируса 359 пациентов, скончались - семь. Еще у 24 инфицированных наступил летальный исход от иной тяжелой патологии", - цитирует заявление минздрава министерство информации и печати области.
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