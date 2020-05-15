В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 30

САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Еще четыре пациента с выявленной коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области, общее число умерших выросло до 31, сообщил в пятницу областной минздрав.
Всего в области лабораторно подтверждены 1526 случаев заражения коронавирусом, в том числе 113 за последние сутки. К 14 мая скончались 27 пациентов с COVID-19.
"Выздоровели от коронавируса 359 пациентов, скончались - семь. Еще у 24 инфицированных наступил летальный исход от иной тяжелой патологии", - цитирует заявление минздрава министерство информации и печати области.
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