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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:38
https://ria.ru/20200515/1571516291.html
В Катаре ввели масочный режим
https://cdn23.img.ria.ru/images/150645/09/1506450968_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_0b3b0a328943f133c70914dddb195dde.jpg
РИА Новости

В Катаре ввели масочный режим

17:38 15.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНебоскребы в Дохе.
Небоскребы в Дохе.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Власти Катара с 17 мая вводят обязательное ношение медицинских масок вне дома на фоне распространения в стране коронавируса, говорится в распоряжении правительства.
"Начиная с воскресенья, 17 мая, ношение медицинских масок при выходе из дома с любой целью является обязательным. Исключение составляют те люди, которые в одиночестве едут на машине", - говорится в распоряжении.
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За неподчинение этому требованию предусмотрено одно из двух наказаний: тюремное заключение на срок до трех лет или штраф в размере до 200 тысяч катарских риалов (около $55 тысяч).
Несмотря на малочисленность населения и маленькую территорию, с начала пандемии Катар демонстрирует один их самых высоких приростов больных коронавирусом в арабском мире. По данным местного минздрава на пятницу, в Катаре с населением порядка 2,5 миллиона человек с начала пандемии выявлено более 29 тысяч инфицированных коронавирусом после того, как за последние сутки их стало на 1,1 тысячу больше. Однако показатель смертности по-прежнему остается одним из самых низких в мире, от этого недуга до настоящее времени скончались 14 человек.
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В стране продолжают действовать ограничения на посещение общественных мест, работают только продуктовые магазины и аптеки. Однако, по информации оргкомитета по подготовке к чемпионату мира 2022 года, возведение объектов к мундиалю идет своим ходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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