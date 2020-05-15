В Катаре ввели масочный режим

"Начиная с воскресенья, 17 мая, ношение медицинских масок при выходе из дома с любой целью является обязательным. Исключение составляют те люди, которые в одиночестве едут на машине", - говорится в распоряжении.

За неподчинение этому требованию предусмотрено одно из двух наказаний: тюремное заключение на срок до трех лет или штраф в размере до 200 тысяч катарских риалов (около $55 тысяч).

Несмотря на малочисленность населения и маленькую территорию, с начала пандемии Катар демонстрирует один их самых высоких приростов больных коронавирусом в арабском мире. По данным местного минздрава на пятницу, в Катаре с населением порядка 2,5 миллиона человек с начала пандемии выявлено более 29 тысяч инфицированных коронавирусом после того, как за последние сутки их стало на 1,1 тысячу больше. Однако показатель смертности по-прежнему остается одним из самых низких в мире, от этого недуга до настоящее времени скончались 14 человек.