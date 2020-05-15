В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 5,7 тысячи

"Еще 192 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 5745. Всего 2280 человек были вылечены, а 202 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.