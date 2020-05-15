В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 5,7 тысячи

КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло на 192, до 5745, всего умерли 202 человека, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 5553 зарегистрированных случаях коронавируса, 194 из которых стали летальными.
"Еще 192 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 5745. Всего 2280 человек были вылечены, а 202 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии 15 мая заканчивается период действия чрезвычайного положения из-за коронавируса. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.