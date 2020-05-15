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2020-05-15T17:37
https://ria.ru/20200515/1571516159.html
Кузнецова рассказала о просьбах включить в выплату детей 16-17 лет
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РИА Новости

Кузнецова рассказала о просьбах включить в выплату детей 16-17 лет

17:36 15.05.2020 (обновлено: 17:37 15.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила о множестве обращений от родителей с просьбами расширить действие выплат в 10 тысяч рублей на детей 16-17 лет, передаёт пресс-служба омбудсмена.
Единовременная выплата на детей в возрасте с трех до 16 лет в сумме 10 тысяч рублей полагается семьям, в которых дети родились с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.
"К нам поступило обращение от Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. Множество обращений в социальных сетях по вопросам расширения категории получателей единовременной выплаты 10 тысяч рублей, чтобы туда были включены дети 16, 17-летнего возраста",- говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили РИА Новости, что по некоторым из обращений уже готовятся запросы в уполномоченные ведомства.
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