Кузнецова рассказала о просьбах включить в выплату детей 16-17 лет

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила о множестве обращений от родителей с просьбами расширить действие выплат в 10 тысяч рублей на детей 16-17 лет, передаёт пресс-служба омбудсмена.

Единовременная выплата на детей в возрасте с трех до 16 лет в сумме 10 тысяч рублей полагается семьям, в которых дети родились с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.

"К нам поступило обращение от Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. Множество обращений в социальных сетях по вопросам расширения категории получателей единовременной выплаты 10 тысяч рублей, чтобы туда были включены дети 16, 17-летнего возраста",- говорится в сообщении.