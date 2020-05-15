В Подмосковье отменили оплату взносов на капремонт до июля

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Жители Московской области до июля могут не платить за капитальный ремонт и не возмещать долги за эту статью услуг ЖКХ. Об этом рассказал региональный министр ЖКХ Антон Велиховский, сообщается на сайте телеканала Жители Московской области до июля могут не платить за капитальный ремонт и не возмещать долги за эту статью услуг ЖКХ. Об этом рассказал региональный министр ЖКХ Антон Велиховский, сообщается на сайте телеканала "360"

Из платежек за май и июнь уберут строку "взнос на капитальный ремонт". Платить за эти два месяца, а также за апрель, не нужно.

Обращаю внимание жителей, что в платежных документах за апрель могли быть доначисления только в случае имеющейся задолженности у собственника в период до 1 апреля этого года, в том числе доначисления за предыдущие периоды", — рассказал Велиховский.

Начисления взносов начнутся с июля. В этих же платежках также отразятся задолженности собственников помещений, если они образовались до 1 апреля. Благодаря новой мере поддержки их оплату отсрочили на три месяца.

Согласно постановлению правительства России, начисление пеней за просрочку оплаты взносов и их взыскание отменили до 1 января 2021 года.

"В условиях введенного режима повышенной готовности такая норма будет особенно актуальна для тех, кто еще не привык вносить плату дистанционно, через интернет", — пояснил Валерий Николов, генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.