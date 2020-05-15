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Новости Подмосковья
2020-05-15T17:42
https://ria.ru/20200515/1571516111.html
В Подмосковье отменили оплату взносов на капремонт до июля
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516051_0:131:3176:1918_1036x0_80_0_0_2544aefa54e9ad99be20c3b32fa88b33.jpg
РИА Новости

В Подмосковье отменили оплату взносов на капремонт до июля

17:42 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Жители Московской области до июля могут не платить за капитальный ремонт и не возмещать долги за эту статью услуг ЖКХ. Об этом рассказал региональный министр ЖКХ Антон Велиховский, сообщается на сайте телеканала "360".
Из платежек за май и июнь уберут строку "взнос на капитальный ремонт". Платить за эти два месяца, а также за апрель, не нужно.

Обращаю внимание жителей, что в платежных документах за апрель могли быть доначисления только в случае имеющейся задолженности у собственника в период до 1 апреля этого года, в том числе доначисления за предыдущие периоды", — рассказал Велиховский.

Начисления взносов начнутся с июля. В этих же платежках также отразятся задолженности собственников помещений, если они образовались до 1 апреля. Благодаря новой мере поддержки их оплату отсрочили на три месяца.
Согласно постановлению правительства России, начисление пеней за просрочку оплаты взносов и их взыскание отменили до 1 января 2021 года.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
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"В условиях введенного режима повышенной готовности такая норма будет особенно актуальна для тех, кто еще не привык вносить плату дистанционно, через интернет", — пояснил Валерий Николов, генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Мораторий на взимание взносов на капремонт с собственников помещений в многоквартирных домах в Подмосковье ввел 1 апреля губернатор региона Андрей Воробьев.
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Новости ПодмосковьяКапремонтЖКХМосковская область (Подмосковье)
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