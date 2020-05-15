Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:31
https://ria.ru/20200515/1571515637.html
В Нью-Йорке продлили карантинные меры
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337206_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_81f2ed84440508112571e3baf70ec5ef.jpg
РИА Новости

В Нью-Йорке продлили карантинные меры

17:31 15.05.2020
1518
© REUTERS / Lucas Jackson Нью-Йорк
 Нью-Йорк
© REUTERS / Lucas Jackson
Нью-Йорк. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо продлил до 13 июня карантинные меры в городе Нью-Йорк, в пяти регионах штата с пятницы вводятся послабления.
Ситуация с распространением коронавируса в штате по-прежнему остается наиболее тяжелой в Нью-Йорке. Накануне власти сообщили о смерти 157 человек в штате Нью-Йорк за сутки.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
12 мая, 23:32Распространение нового коронавируса
Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой" в истории США
Согласно указу Куомо, ослабление ограничительных мер начинается в пятницу в пяти частях штата: Central New York, Mohawk Valley, North Country, Finger Lakes и Southern Tier.
"Finger Lakes, Southern Tier, Mohawk Valley, North Country и Central NY готовы к запуску первой фазы по возобновлению работы (предприятий – ред.)", - написал Куомо ранее в своем Twitter.
Как отмечал в четверг Куомо, в этих регионах начинается реализация первой фазы возобновления работы предприятий и учреждений. Согласно первой фазе плана губернатора, приоритет отдается строительным, сельскохозяйственным, производственным и оптовым предприятиям. Ослабляются ограничения в области лесного хозяйства, рыболовства и охоты.
Мужчина с дочерью возвращаются домой после окончания занятий в школе на юге Чикаго, США
12 мая, 10:06Распространение нового коронавируса
В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы
Между тем губернатор продлил действие карантинных мер на территории оставшейся части штата до 13 июня - послабления не распространяются на город Нью-Йорк.
Всего в США, согласно данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 1,4 миллиона заразившихся коронавирусом и свыше 85 тысяч летальных исходов. Выздоровели после заражения COVID-19 более 246 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
610101
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Сейсмограф
В США произошло землетрясение магнитудой 6,4
Азербайджан
В Азербайджане карантинный режим может продлиться до конца года
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 132
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Трамп объявил о разработке "супер-пупер" ракеты
Море
Ученые выяснили причину повышения уровня моря
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Химик оценила эффективность американского препарата против COVID-19
Наталья Поклонская
Поклонская раскрыла обстоятельства убийства первой жертвы Евромайдана
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала, при каком условии ситуация с коронавирусом наладится
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Московская биржа
Россия снизила вложения в гособлигации США втрое
Небоскребы в Дохе.
В Катаре ввели масочный режим
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Подмосковье назвали число приезжих пациентов с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния