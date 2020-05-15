В Нью-Йорке продлили карантинные меры

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая – РИА Новости. Губернатор штата Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо продлил до 13 июня карантинные меры в городе Нью-Йорк, в пяти регионах штата с пятницы вводятся послабления.

Ситуация с распространением коронавируса в штате по-прежнему остается наиболее тяжелой в Нью-Йорке. Накануне власти сообщили о смерти 157 человек в штате Нью-Йорк за сутки.

Согласно указу Куомо, ослабление ограничительных мер начинается в пятницу в пяти частях штата: Central New York, Mohawk Valley, North Country, Finger Lakes и Southern Tier.

"Finger Lakes, Southern Tier, Mohawk Valley, North Country и Central NY готовы к запуску первой фазы по возобновлению работы (предприятий – ред.)", - написал Куомо ранее в своем Twitter.

Как отмечал в четверг Куомо, в этих регионах начинается реализация первой фазы возобновления работы предприятий и учреждений. Согласно первой фазе плана губернатора, приоритет отдается строительным, сельскохозяйственным, производственным и оптовым предприятиям. Ослабляются ограничения в области лесного хозяйства, рыболовства и охоты.

Между тем губернатор продлил действие карантинных мер на территории оставшейся части штата до 13 июня - послабления не распространяются на город Нью-Йорк.

Всего в США , согласно данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 1,4 миллиона заразившихся коронавирусом и свыше 85 тысяч летальных исходов. Выздоровели после заражения COVID-19 более 246 тысяч человек.