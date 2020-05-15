Депутат призвал раздавать маски бесплатно вместо выплаты пособий на них

"Выплата любого пособия сопряжена с собиранием справок, подтверждением, учётом, выдачей. Все решается гораздо проще, ничего не надо выдумывать. Посмотрите, как в Европе: бесплатно выдают маски, перчатки … Пока это все узаконят, пока пособия начнут получать, пандемия пройдет. Надо просто как можно быстрее взять и начать процесс бесплатной раздачи масок и перчаток", - сказал Нилов РИА Новости.