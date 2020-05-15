Депутат призвал раздавать маски бесплатно вместо выплаты пособий на них

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Маски и перчатки в период пандемии нужно раздавать бесплатно, это будет гораздо более оперативным решением, чем специальные пособия для покупки этих защитных средств, считает глава комитета по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Ранее глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила правительству ввести специальное пособие, предназначенное для покупки масок и перчаток в период пандемии коронавируса, пишет телеканал RT. Соответствующее обращение было направлено в правительство России. Волынец отметила, что во многих российских регионах в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции вводится масочный и перчаточный режим, но далеко не все имеют финансовые возможности, чтобы обеспечить себя средствами индивидуальной защиты.
"Выплата любого пособия сопряжена с собиранием справок, подтверждением, учётом, выдачей. Все решается гораздо проще, ничего не надо выдумывать. Посмотрите, как в Европе: бесплатно выдают маски, перчатки … Пока это все узаконят, пока пособия начнут получать, пандемия пройдет. Надо просто как можно быстрее взять и начать процесс бесплатной раздачи масок и перчаток", - сказал Нилов РИА Новости.
Депутат привел в качестве примера Испанию, где маски в метро раздает полиция, отметив, что в некоторых других странах маски выдают на рабочих местах.
"Мы приняли некоторое время назад закон, который позволяет все эти средства защиты приобретать и не из прибыли забирать средства, а (закладывать) в расходную часть предприятия соответственно", - подчеркнул Нилов.
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