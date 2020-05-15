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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:25
https://ria.ru/20200515/1571515208.html
В Азербайджане карантинный режим может продлиться до конца года
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570179739_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_312186594de90681f8d32ed99645f2e3.jpg
РИА Новости

В Азербайджане карантинный режим может продлиться до конца года

17:25 15.05.2020
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© Sputnik АзербайджанАзербайджан
Азербайджан
© Sputnik Азербайджан
Азербайджан. Архивное фото
БАКУ, 15 мая – РИА Новости. Особый карантинный режим может продлиться в Азербайджане до конца года, сообщил член оперативного штаба, председатель объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики Рамин Байрамлы.
"Особый карантинный режим может продлиться в Азербайджане до конца 2020 года. Нужно настроить себя на то, что до конца текущего года мы будем жить в особом карантинном режиме, используя маски и социальную дистанцию", - сказал он на брифинге в пятницу.
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По его словам, в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 101 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2980.
"После выздоровления выписаны из стационаров 53 человека, таким образом, число излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 1886 человек. Один пациент, 1977 года рождения, скончался. Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 36 человек. В настоящее время в больницах специального режима находятся 1058 человек. Состояние 37 из них оценивается как тяжелое, 47 - средней тяжести, остальных – стабильное", - сказал Байрамлы, добавив, что всего в Азербайджане сделано 220363 теста на коронавирус.
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Ранее в пятницу в Азербайджане решили смягчить еще часть ограничений, применяемых в рамках особого карантинного режима. В частности, отменяется ограничение на входы в парки и центры отдыха при условии не собираться в группах из более чем 10 человек. Возобновляют работу рестораны, кафе, чайные дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАзербайджанВ мире
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