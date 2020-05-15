В Азербайджане карантинный режим может продлиться до конца года

"После выздоровления выписаны из стационаров 53 человека, таким образом, число излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 1886 человек. Один пациент, 1977 года рождения, скончался. Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 36 человек. В настоящее время в больницах специального режима находятся 1058 человек. Состояние 37 из них оценивается как тяжелое, 47 - средней тяжести, остальных – стабильное", - сказал Байрамлы, добавив, что всего в Азербайджане сделано 220363 теста на коронавирус.