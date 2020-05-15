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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:23
https://ria.ru/20200515/1571515051.html
Мантуров: дефицита перчаток в России нет
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РИА Новости

Мантуров: дефицита перчаток в России нет

17:23 15.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
АРМАВИР, 15 мая - РИА Новости. Дефицита перчаток в России нет, ожидается выход на производство 400 тысяч пар в сутки к августу, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы рассчитываем выйти к августу на общий объем производства по стране суточный примерно на 400 и в дальнейшем до 500 тысяч (пар - ред.). Что касается обеспеченности - если брать нормативы Минздрава, то, конечно же, этого объема для обеспечения всей системы здравоохранения посуточно недостаточно, поэтому мы дополнительно еще закупаем у коллег из Китая. Но когда мы выйдем на полмиллиона пар в сутки, то это полностью обеспечит не только внутренние потребности, но и будет давать возможность выходить на экспортные рынки", - сказал он.
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"Сегодня дефицита перчаток латексных нет, потому что своевременно регионы закупали по требованиям Минздрава и российского производства, и зарубежного, и на сегодня запасы созданы на 90 дней только по перчаткам", - продолжил Мантуров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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