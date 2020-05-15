Американские военные опубликовали отчеты об инцидентах с НЛО

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ВМС США обнародовали несколько отчетов, в которых пилоты рассказывают о встречах с НЛО — неопознанными летающими объектами, пишет New York Times.
Издание отмечает, что получило отчеты в ответ на запрос СМИ в соответствии с законом о свободе информации. В них идет речь о восьми случаях, которые произошли с 27 июня 2013-го по 13 февраля 2019 года, и в некоторых из них НЛО замечали "в опасной близости" от пилотов.
О каких-то инцидентах сообщалось и ранее, пишет New York Times, однако в этих "отчетах об опасных ситуациях" излагается, с чем именно сталкивались пилоты.
Так, 26 марта 2014 года над Атлантическим океаном, недалеко от города Вирджиния-Бич, был замечен некий объект серебряного цвета "размером примерно с чемодан". Как показал радар, он пролетел примерно в тысяче футов (305 метров) от одного из самолетов.
В нескольких инцидентах принимали участие боевые эскадрильи с авианосца "Теодор Рузвельт". Так, бывший пилот истребителя F/A-18 Super Hornet лейтенант Райан Грейвс рассказал, что в прошлом году неподалеку от того же Вирджиния-Бич видел объект, напоминающий "сферу, заключающую в себе куб".
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Еще один инцидент произошел 27 июня 2013 года. В отчете о нем говорится, что неопознанный летающий объект "был белого цвета и по размерам и форме примерно соответствовал беспилотнику или ракете". Однако в тот день в этом районе не было никаких пусков ракет или дронов.
Как подчеркивает газета, эксперты считают, что подобным инцидентам можно найти "земные объяснения". А по мнению астрофизиков, "даже отсутствие правдоподобного земного объяснения не делает внеземное объяснение правдоподобным".
В конце апреля Пентагон опубликовал на своем сайте три видеоролика, на которых запечатлены "неопознанные явления". Один из них снят в ноябре 2004-го, два других — в январе 2015-го. На записях, сделанных с военных самолетов, видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам.
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