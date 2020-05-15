Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T17:22
https://ria.ru/20200515/1571514963.html
Из-за поджогов сухой растительности пострадали 32 населенных пункта
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049364_0:329:3056:2048_1036x0_80_0_0_89b90c43776a44581505eeedc063bf4b.jpg
РИА Новости

Из-за поджогов сухой растительности пострадали 32 населенных пункта

17:21 15.05.2020 (обновлено: 17:22 15.05.2020)
128
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Забайкальском крае
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Тридцать два населенных пункта пострадали в результате несанкционированных поджогов сухой растительности в этом году на территории России, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
"С начала года переходы природных пожаров на населенные пункты отмечены в Кемеровской и Иркутской областях. Огнем повреждено 10 строений, в том числе два жилых дома и восемь хозпостроек. В результате несанкционированных палов сухой растительности пострадали 32 населенных пункта, 245 строений, огнем уничтожены 46 частных жилых домов, травмирован один человек", - приводит пресс-служба министерства слова замглавыа МЧС России Ильи Денисова.
По данным ведомства, надзорные органы МЧС взяли на контроль около 8 тысяч населенных пунктов, 1,5 тысячи детских оздоровительных лагерей, более 3,5 тысяч садовых товариществ, а также более двух тысяч объектов экономики, транспорта, энергетики и критически важных объектов, подверженных угрозе лесных пожаров.
Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража
3 апреля, 14:48
В Воронежской области из-за поджога травы загорелись пять дачных домов
000013
Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
Рекомендуем
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
Мантуров: дефицита перчаток в России нет
Таллин, Эстония
Главы МИД стран Балтии подписали меморандум об открытии внутренних границ
Поезд московского метро Москва
Женщины-машинисты будут работать на Филевской линии метро с 2021 года
Объявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции covid-19
Начальник метро Москвы оценил необходимость ношения масок в транспорте
Ярослав Нилов
Депутат призвал раздавать маски бесплатно вместо выплаты пособий на них
Вход на станцию метро
Начальник московского метро оценил возможность смены названия
Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Иркутской области
В Иркутской области загорелось деревообрабатывающее предприятие
Воронеж
В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 552
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Скворцова рассказала, почему важно правильно брать анализ на коронавирус
Пассажирский самолет
Более 50 россиян покинули Маврикий спецрейсом
Азербайджан
В Азербайджане карантинный режим может продлиться до конца года
Пожар в Московской области
В промзоне в Подмосковье загорелось здание
Водитель автомобиля
Эксперты оценили опасность утечки базы данных автовладельцев
Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский
Начальник московского метро: призраков в подземке нет
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 225
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния