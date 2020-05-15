Из-за поджогов сухой растительности пострадали 32 населенных пункта

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Тридцать два населенных пункта пострадали в результате несанкционированных поджогов сухой растительности в этом году на территории России, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
"С начала года переходы природных пожаров на населенные пункты отмечены в Кемеровской и Иркутской областях. Огнем повреждено 10 строений, в том числе два жилых дома и восемь хозпостроек. В результате несанкционированных палов сухой растительности пострадали 32 населенных пункта, 245 строений, огнем уничтожены 46 частных жилых домов, травмирован один человек", - приводит пресс-служба министерства слова замглавыа МЧС России Ильи Денисова.
По данным ведомства, надзорные органы МЧС взяли на контроль около 8 тысяч населенных пунктов, 1,5 тысячи детских оздоровительных лагерей, более 3,5 тысяч садовых товариществ, а также более двух тысяч объектов экономики, транспорта, энергетики и критически важных объектов, подверженных угрозе лесных пожаров.