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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:22
https://ria.ru/20200515/1571514928.html
Главы МИД стран Балтии подписали меморандум об открытии внутренних границ
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_239d5eea775b80eefb189a2a9ec50d5f.jpg
РИА Новости

Главы МИД стран Балтии подписали меморандум об открытии внутренних границ

17:22 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин, Эстония
Таллин, Эстония
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Таллин, Эстония. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы в пятницу подписали в Риге меморандум об открытии границ для свободного передвижения между странами Балтии, сообщила пресс-служба эстонского МИД.
В ходе встречи министры иностранных дел выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивалась важность сотрудничества как между странами Балтии, так и с другими странами-партнерами, ЕС, в том числе при планировании выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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"Сегодняшнее событие знаменует собой важную веху в процессе выхода из кризиса COVID-19 по ряду причин. Прежде всего, это первый шаг к восстановлению физических связей и свободного передвижения между странами, которое было прервано в связи с распространением коронавируса", - говорится в заявлении.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что решение об открытии границ между странами Балтии было основано на сходной эпидемиологической ситуации в трех странах.
"Встреча в Риге является первым шагом к возвращению к нормальной жизни и имеет символическое значение, чтобы показать возможность необходимых деловых поездок между странами Балтии. Тесное сотрудничество между Эстонией, Латвией и Литвой основано на общих интересах и целях трех стран как во внешней политике, так и в политике безопасности", - цитирует Рейнсалу его пресс-служба.
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В меморандуме подчеркивается, что внутренние границы стран Балтии открываются для лиц, не имеющих симптомов заболевания и обладающих гражданством одной из этих стран, видом на жительство или правом на проживания, или в соответствии с регистром населения постоянным местом жительства в Эстонии, Латвии или Литве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Урмас РейнсалуКоронавирусыМИД ЭстонииЭстонияЛатвияРигаВ мире
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