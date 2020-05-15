Главы МИД стран Балтии подписали меморандум об открытии внутренних границ

ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Латвии и Министры иностранных дел Эстонии Литвы в пятницу подписали в Риге меморандум об открытии границ для свободного передвижения между странами Балтии, сообщила пресс-служба эстонского МИД.

В ходе встречи министры иностранных дел выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивалась важность сотрудничества как между странами Балтии, так и с другими странами-партнерами, ЕС, в том числе при планировании выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса

"Сегодняшнее событие знаменует собой важную веху в процессе выхода из кризиса COVID-19 по ряду причин. Прежде всего, это первый шаг к восстановлению физических связей и свободного передвижения между странами, которое было прервано в связи с распространением коронавируса", - говорится в заявлении.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что решение об открытии границ между странами Балтии было основано на сходной эпидемиологической ситуации в трех странах.

"Встреча в Риге является первым шагом к возвращению к нормальной жизни и имеет символическое значение, чтобы показать возможность необходимых деловых поездок между странами Балтии. Тесное сотрудничество между Эстонией, Латвией и Литвой основано на общих интересах и целях трех стран как во внешней политике, так и в политике безопасности", - цитирует Рейнсалу его пресс-служба.

В меморандуме подчеркивается, что внутренние границы стран Балтии открываются для лиц, не имеющих симптомов заболевания и обладающих гражданством одной из этих стран, видом на жительство или правом на проживания, или в соответствии с регистром населения постоянным местом жительства в Эстонии, Латвии или Литве.