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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:29
https://ria.ru/20200515/1571514896.html
Врач-иммунолог усомнился в возможности повторного заражения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571509858_0:470:2806:2048_1036x0_80_0_0_572db5874992d0e966b134c2cc69c97f.jpg
РИА Новости

Врач-иммунолог усомнился в возможности повторного заражения COVID-19

17:30 15.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в городской поликлинике, где начали брать анализы на наличие антител к COVID-19 Москвы
Медицинские работники в защитных костюмах в городской поликлинике, где начали брать анализы на наличие антител к COVID-19 Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Повторно заболевшая COVID-19 жительница Бурятии могла изначально попасть в стационар с другой инфекцией. Об этом заявил руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин им. Мечникова, доктор медицинских наук Михаил Костинов.
"Бывает такое, что методика не даёт 100%, 4-6% может быть погрешность. Здесь могло быть, что она переболела сначала какой-то вирусной инфекцией с бактериальным осложнением, типа пневмонии. Выходя из стационара, она как раз в инкубационный период попала, и был контакт с COVID в том стационаре, и она заболела сама через две недели COVID-инфекцией", — пояснил он радиостанции "Говорит Москва".
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Он отметил, что после болезни иммунитет человека ослаблен, в это время риск заражения очень велик. Организм борется с вирусом, защитные свойства истощают организм, на этом фоне присоединяется патогенная флора, которую мы носим в верхних дыхательных путях, пояснил врач.

"Человек, который болел респираторной инфекцией, минимум месяц находится в группе риска по присоединению сопутствующих патологий", — добавил он.

По данным республиканского Минздрава, 21 апреля пациентку выписали после двух отрицательных тестов на коронавирус, но через 16 дней у нее опять появились признаки ОРВИ. Новый мазок показал коронавирусную инфекцию, и женщину снова госпитализировали.
Сейчас у женщины взяли контрольные анализы на коронавирус. Она чувствует себя хорошо, заболевание переносит в легкой форме. Медики выясняют, повторно ли она заразилась или это был рецидив.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРеспублика БурятияОбщество
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