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Архангельская область
Архангельская область
2020-05-15T17:19
https://ria.ru/20200515/1571514794.html
В Поморье и НАО стартовал сбор предложений по вопросу объединения
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_65c58cf616b9cf6ffd1547e918a05e46.jpg
РИА Новости

В Поморье и НАО стартовал сбор предложений по вопросу объединения

17:19 15.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая – РИА Новости. В Архангельской области и Ненецком автономном округе стартовал сбор предложений от жителей обоих субъектов по созданию нового объединённого региона, сообщает пресс-служба правительства Поморья.
В пятницу в Архангельске состоялось первое установочное заседание рабочей группы по подготовке предложений по образованию нового субъекта РФ в результате объединения двух регионов. Аналогичное заседание прошло в Нарьян-Маре.
Ранее, в среду предложение об объединении субъектов было оформлено в виде меморандума.
"Еще раз подчеркну – никаких решений по этому поводу не принято. Мы лишь начинаем тщательное обсуждение этой возможности. Нам важно, отбросив эмоции, поговорить о тех перспективах, которые могут открыться для жителей наших двух регионов. В любом случае – решение будут принимать люди на основе понятных аргументов "за" и "против" этого процесса", – приводит пресс-служба слова главы Поморья Александра Цыбульского.
Председатель рабочей группы в Архангельской области Виталий Фортыгин, открывая заседание, пояснил, что важно  услышать все стороны.
"Не все пока понимают необходимость процесса создания нового субъекта, поэтому я хотел бы обратить особое внимание на важность открытого, честного разговора с людьми. Нам нужно достучаться фактически до каждого человека в Архангельской области. Аналогичную работу проводят наши коллеги в Ненецком автономном округе", – отметил Фортыгин.
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Для вовлечения как можно большего числа жителей в этот процесс запущено несколько каналов получения обратной связи.
Оставить свои предложения, высказать мнения или внести инициативу в проект создания нового региона можно на специально созданном сайте создаёмновыйрегион.рф. Второй способ передать рабочей группе свои предложения – опустить их в любой из ящиков в администрациях муниципальных образований, которые появятся в ближайшие несколько дней. Третий способ – отправить электронное или обычное письмо в Общественную палату региона.
Также передать свои предложения, инициативы или замечания в проект создания нового региона можно через любого участника рабочей группы. 
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Архангельская областьНенецкий автономный округОбщество
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