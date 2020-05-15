В Поморье и НАО стартовал сбор предложений по вопросу объединения

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая – РИА Новости. В Архангельской области и Ненецком автономном округе стартовал сбор предложений от жителей обоих субъектов по созданию нового объединённого региона, сообщает пресс-служба правительства Поморья.

В пятницу в Архангельске состоялось первое установочное заседание рабочей группы по подготовке предложений по образованию нового субъекта РФ в результате объединения двух регионов. Аналогичное заседание прошло в Нарьян-Маре

Ранее, в среду предложение об объединении субъектов было оформлено в виде меморандума.

"Еще раз подчеркну – никаких решений по этому поводу не принято. Мы лишь начинаем тщательное обсуждение этой возможности. Нам важно, отбросив эмоции, поговорить о тех перспективах, которые могут открыться для жителей наших двух регионов. В любом случае – решение будут принимать люди на основе понятных аргументов "за" и "против" этого процесса", – приводит пресс-служба слова главы Поморья Александра Цыбульского.

Председатель рабочей группы в Архангельской области Виталий Фортыгин, открывая заседание, пояснил, что важно услышать все стороны.

"Не все пока понимают необходимость процесса создания нового субъекта, поэтому я хотел бы обратить особое внимание на важность открытого, честного разговора с людьми. Нам нужно достучаться фактически до каждого человека в Архангельской области. Аналогичную работу проводят наши коллеги в Ненецком автономном округе", – отметил Фортыгин.

Для вовлечения как можно большего числа жителей в этот процесс запущено несколько каналов получения обратной связи.

Оставить свои предложения, высказать мнения или внести инициативу в проект создания нового региона можно на специально созданном сайте создаёмновыйрегион.рф. Второй способ передать рабочей группе свои предложения – опустить их в любой из ящиков в администрациях муниципальных образований, которые появятся в ближайшие несколько дней. Третий способ – отправить электронное или обычное письмо в Общественную палату региона.