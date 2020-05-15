На Кубани предложили увеличить штрафы продавцам немаркированного алкоголя

КРАСНОДАР, 15 мая — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края подготовили семь законодательных инициатив для обращения в федеральный центр, среди них предложение увеличить штрафы продавцам немаркированного алкоголя, закрепление льгот на проезд по платным участкам дорог для определенных категорий граждан и разъяснение законодательства по предоставлению земельных участков педагогам, говорится в сообщении законодательного собрания региона.
Инициативы были озвучены в пятницу в ходе 32-й конференции Южно-российской парламентской ассоциации, которая прошла в видеоформате.
"Кубанские парламентарии подготовили семь законодательных инициатив. Все они были поддержаны участниками конференции. Так, депутаты предложили увеличение штрафов и отказ в предоставлении лицензии продавцам немаркированного алкоголя. Также комитет подготовил обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по поводу продления системы ЕНВД, срок действия которой истекает 1 января 2021 года. Данный вид налогообложения показал свою эффективность во многих регионах", - говорится в сообщении.
Кроме того, депутаты подготовили предложение о разъяснении федерального законодательства в части предоставления земельных участков педагогам. "Разногласия возникают в связи с толкованием термина "специальность", результатом зачастую становится отказ в получении земли", - пояснили в заксобрании.
Другая инициатива парламентариев касается законодательного закрепления льгот на проезд по платным участкам дорог для определенных категорий граждан. "Комитет ЗС по вопросам туризма совместно с коллегами из республики Крым подготовил обращение в федеральный центр с просьбой рассмотреть возможность введения дополнительных мер государственной поддержки санаторно-курортной и туристской сферы в связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. Речь о налоговых послаблениях, субсидиях и ряде других инструментов, которые позволят облегчить положение курортной отрасли", - добавили в ведомстве.
Помимо этого комитет по вопросам имущественных и земельных отношений предложил изменения в Земельный кодекс, которые позволят повысить эффективность использования участков, на которых расположены археологические объекты. Кубанские парламентарии надеются, что их предложения будут одобрены не только в ЮРПА, но и на федеральном уровне.
"Наша задача как региональных законодателей – предложить наиболее эффективные пути и перспективные направления развития территорий, исходя из нашей специфики. У всех субъектов ЮРПА схожая структура экономики – АПК, санаторно-курортный комплекс, развитая транспортная сеть. Это наши базовые отрасли, которые не могут быть переориентированы на другие виды деятельности. Чтобы помочь им выстоять, мы обязаны объединить наши усилия и тогда обязательно добьемся успеха", - пояснил по итогам видеоконференции спикер ЗС Кубани Юрий Бурлачко.