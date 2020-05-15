На Кубани предложили увеличить штрафы продавцам немаркированного алкоголя

"Наша задача как региональных законодателей – предложить наиболее эффективные пути и перспективные направления развития территорий, исходя из нашей специфики. У всех субъектов ЮРПА схожая структура экономики – АПК, санаторно-курортный комплекс, развитая транспортная сеть. Это наши базовые отрасли, которые не могут быть переориентированы на другие виды деятельности. Чтобы помочь им выстоять, мы обязаны объединить наши усилия и тогда обязательно добьемся успеха", - пояснил по итогам видеоконференции спикер ЗС Кубани Юрий Бурлачко.