Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:14
https://ria.ru/20200515/1571514372.html
Скворцова рассказала, почему важно правильно брать анализ на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785730_0:310:2930:1958_1036x0_80_0_0_0e3a9556e3a1d9ed07f74836d01b5aab.jpg
РИА Новости

Скворцова рассказала, почему важно правильно брать анализ на коронавирус

17:13 15.05.2020 (обновлено: 17:14 15.05.2020)
932
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗабор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что правильность взятия мазка при ПЦР-диагностике коронавируса очень важна, при этом в некоторых случаях такие мазки не дают положительного результата при наличии вируса, если он уходит глубже в организм.
"Очень важно. Нужно сказать, что специально мы сделали ролики, которые есть онлайн, их можно посмотреть, как правильно брать мазки. Это должны быть глубинные носовые ходы, и соответственно определенным образом эти мазки должны браться с зева", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, насколько важно при ПЦР-диагностике правильно забрать анализ.
Скворцова уточнила, что не при всех случаях коронавирусной инфекции поверхностные мазки со слизистой оболочки дают положительные результаты. Иногда вирус как бы проскакивает через верхние дыхательные пути и определяется уже только в смывах бронхов, добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вероника Скворцова
Вчера, 15:42Распространение нового коронавируса
Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови
121224
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВероника СкворцоваОбщество
Рекомендуем
Вероника Скворцова
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала, при каком условии ситуация с коронавирусом наладится
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова рассказала, когда плазма от COVID-19 может вызвать обострение
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Названо условие для победы над коронавирусом
Медицинские работники в госпитале в Стокгольме, Швеция
Скворцова заявила о выходе России на плато заболеваемости COVID-19
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови
Врачи в защитных костюмах
Скворцова рассказала, кто тяжелее переносит COVID-19
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала, сколько длится инкубационный период COVID-19
Медицинские работники в палате стационара для больных с коронавирусной инфекцией
Скворцова: через неделю приема "Мефлохина" у 70% больных нет COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Подмосковье назвали число приезжих пациентов с COVID-19
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале
Медицинские работники в защитных костюмах в городской поликлинике, где начали брать анализы на наличие антител к COVID-19 Москвы
Врач-иммунолог усомнился в возможности повторного заражения COVID-19
Объявление в метро о том, что с 12 мая проезд в московском транспорте - только в маске и перчатках в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции covid-19
Начальник метро Москвы оценил необходимость ношения масок в транспорте
Вход на станцию метро
Начальник московского метро оценил возможность смены названия
Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский
Начальник московского метро: призраков в подземке нет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния