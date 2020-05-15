Скворцова рассказала, почему важно правильно брать анализ на коронавирус

"Очень важно. Нужно сказать, что специально мы сделали ролики, которые есть онлайн, их можно посмотреть, как правильно брать мазки. Это должны быть глубинные носовые ходы, и соответственно определенным образом эти мазки должны браться с зева", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, насколько важно при ПЦР-диагностике правильно забрать анализ.