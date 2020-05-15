Скворцова рассказала, почему важно правильно брать анализ на коронавирус

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что правильность взятия мазка при ПЦР-диагностике коронавируса очень важна, при этом в некоторых случаях такие мазки не дают положительного результата при наличии вируса, если он уходит глубже в организм.
"Очень важно. Нужно сказать, что специально мы сделали ролики, которые есть онлайн, их можно посмотреть, как правильно брать мазки. Это должны быть глубинные носовые ходы, и соответственно определенным образом эти мазки должны браться с зева", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, насколько важно при ПЦР-диагностике правильно забрать анализ.
Скворцова уточнила, что не при всех случаях коронавирусной инфекции поверхностные мазки со слизистой оболочки дают положительные результаты. Иногда вирус как бы проскакивает через верхние дыхательные пути и определяется уже только в смывах бронхов, добавила она.
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