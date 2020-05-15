Трегулова считает, что у музеев будут проблемы с международными проектами

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. У мирового музейного сообщества в будущем возникнут проблемы с большими международными проектами и придется опираться на свои национальные собрания, но "градус" проектов нужно сохранить, считает гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Есть один момент, который начинает волновать. Мы были все невероятно связаны, и Третьяковка за последние годы проводила фантастические выставки из собраний зарубежных музеев. К сожалению, такие проекты мы будем планировать с осторожностью в будущем. Это глобальная тенденция", - рассказала Трегулова на онлайн-конференции ежегодного фестиваля коммуникаций, медиа и дизайна Telling Stories.

Она отметила, что музеи, "не имея той развернутой логистики, которая была на начало пандемии, будут опираться на свои собственные собрания, на национальное искусство".

"И здесь есть опасность опять начать закрываться в этой локальности. Мы считаем важным не сворачивать градус программ и пытаться сохранять интерес ко всему, что происходит в мире и показывать это в России рядом с отечественным искусством", - сказала гендиректор галереи.