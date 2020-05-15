СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"

"Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном — иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более десяти граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации".

Светлана Петренко