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2020-05-15T17:34
https://ria.ru/20200515/1571513966.html
СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"
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РИА Новости

СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"

17:05 15.05.2020 (обновлено: 17:34 15.05.2020)
49684
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следственный комитет выяснил, кто разместил фотографии нацистских преступников на сайте онлайн-шествия "Бессмертный полк", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном — иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более десяти граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации".
Светлана Петренко
По мнению ведомства, эти действия совершались в знак одобрения преступлений нацистского режима.
Расследование уголовного дела продолжается, установленных лиц разыскивают.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 мая. Под различными именами злоумышленники разместили фотографии Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.
Глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК России данные этих пользователей.
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Обсудить 121
Светлана ПетренкоБессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Жестко надо поступать с такими. Если это дети баловались, то спрос с родителей. Если кто намеренно так поступил, то дать ему возможность подумать несколько лет в лагерях. И там люди есть, которые помогут ему как следует изучить историю ВОВ . Я понимаю, что война это страшно и там бывало всякое и люди вели себя по разному, но то, что они там были защищая свою РОДИНУ, они уже ГЕРОИ. Конкретно у меня нет и не может быть даже намека на иные мысли, кроме как относиться к ним с ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ, ПОЧЕТОМ, УВАЖЕНИЕМ!!! И всегда помнить о том, что они для меня сделали! Уверен, подавляющее большинство моих соотечественников со мной согласны.
15 мая, 17:45
РСРадик Сафаргалиев
334432414
Шумеры... везде, каждый второй ноющий россиянин, является гр. другой страны!
15 мая, 17:32
Medis Kosmosą
92000015
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