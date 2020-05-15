СК установил подозреваемых в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следственный комитет выяснил, кто разместил фотографии нацистских преступников на сайте онлайн-шествия "Бессмертный полк", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном — иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более десяти граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации".
По мнению ведомства, эти действия совершались в знак одобрения преступлений нацистского режима.
Расследование уголовного дела продолжается, установленных лиц разыскивают.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 мая. Под различными именами злоумышленники разместили фотографии Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.
Глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК России данные этих пользователей.