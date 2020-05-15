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2020-05-15T17:21
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Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"
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РИА Новости

Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"

17:08 15.05.2020 (обновлено: 17:21 15.05.2020)
50599
© Fotolia / alimyakubovПокупки в интернете
Покупки в интернете
© Fotolia / alimyakubov
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Компания BI.ZONE, занимающаяся вопросами кибербезопасности, предупредила пользователей сервисов Avito и "Юла" о новой схеме мошенничества, сообщает РБК.
Мошенники размещают объявление о продаже товаров на этих сервисах по заниженной цене. Покупателю сообщают, что товар находится в другом городе, поэтому нужно заказать доставку. Если он соглашается на такие условия, то ему отправляют фишинговую ссылку на сайт, внешне копирующий легальный сервис, для оформления и оплаты услуги. После получения денег мошенники удаляют аккаунт и не выходят на связь.
"В среднем каждая команда мошенников в день зарабатывает около 52 тысяч рублей, а общие потери жертв достигают один миллион ежедневно", — отметили в BI.ZONE.
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Представитель Avito заявил, что сервис иногда сталкивается с такими недобросовестными пользователями. При этом компания не может отследить действия покупателя, если он переходит по внешней ссылке — он уходит с платформы сервиса.
Компания старается максимально предупредить пользователей о том, что они покидают сайт, а также блокирует возможность вставлять ссылки на сторонние ресурсы в мессенджере.
В "Юле" также рассказали, что из-за таких схем в чатах пользователи не могут делиться ссылками, кроме тех, что ведут на объявления сервиса. Сервис рекомендовал обращаться в службу поддержки, если возникли подозрения при общении с продавцом, а также не производить оплату по ссылкам от других пользователей.
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РоссияAvitoОбщество
Популярные комментарии
люди вы вообще умнеть собираетесь?
15 мая, 17:45
Алекс Неравнодушный
3181101
Ничего удивительного, в смутные времена всегда активизируются мошенники.
15 мая, 18:47
Алёна
2501203
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