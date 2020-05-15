Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Компания BI.ZONE, занимающаяся вопросами кибербезопасности, предупредила пользователей сервисов Avito и "Юла" о новой схеме мошенничества, сообщает Компания BI.ZONE, занимающаяся вопросами кибербезопасности, предупредила пользователей сервисов Avito и "Юла" о новой схеме мошенничества, сообщает РБК

Мошенники размещают объявление о продаже товаров на этих сервисах по заниженной цене. Покупателю сообщают, что товар находится в другом городе, поэтому нужно заказать доставку. Если он соглашается на такие условия, то ему отправляют фишинговую ссылку на сайт, внешне копирующий легальный сервис, для оформления и оплаты услуги. После получения денег мошенники удаляют аккаунт и не выходят на связь.

"В среднем каждая команда мошенников в день зарабатывает около 52 тысяч рублей, а общие потери жертв достигают один миллион ежедневно", — отметили в BI.ZONE.

Представитель Avito заявил, что сервис иногда сталкивается с такими недобросовестными пользователями. При этом компания не может отследить действия покупателя, если он переходит по внешней ссылке — он уходит с платформы сервиса.

Компания старается максимально предупредить пользователей о том, что они покидают сайт, а также блокирует возможность вставлять ссылки на сторонние ресурсы в мессенджере.