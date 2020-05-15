В Сербии число жертв коронавируса достигло 225

БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Один человек скончался в Один человек скончался в Сербии от коронавируса за сутки, общее число жертв достигло 225, с начала пандемии выявлено свыше 10,4 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и комендантского часа 18 марта. Скупщина (парламент) Сербии 6 мая отменила режим ЧП, с ним и комендантский час, на следующий день решение вступило в силу. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к четвергу в стране было выявлено 10 374 зараженных, скончались 224 человека.

"К четвергу выявлены 64 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 438 человек. За прошедшие сутки скончался один пациент, всего с начала пандемии умерли 225 человек", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 4 301 человек.

В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.