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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:04
https://ria.ru/20200515/1571513863.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 225
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии число жертв коронавируса достигло 225

17:04 15.05.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Один человек скончался в Сербии от коронавируса за сутки, общее число жертв достигло 225, с начала пандемии выявлено свыше 10,4 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.
Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и комендантского часа 18 марта. Скупщина (парламент) Сербии 6 мая отменила режим ЧП, с ним и комендантский час, на следующий день решение вступило в силу. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
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По данным сербского минздрава, с начала пандемии к четвергу в стране было выявлено 10 374 зараженных, скончались 224 человека.
"К четвергу выявлены 64 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 438 человек. За прошедшие сутки скончался один пациент, всего с начала пандемии умерли 225 человек", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 4 301 человек.
В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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