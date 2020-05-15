Попова рассказала, при каком условии ситуация с коронавирусом наладится

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В России за сутки должно быть выявлено ноль заболевших коронавирусом, чтобы можно было сказать, что все нормально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в Instagram журналиста Павла Зарубина.
"Ноль",- сказала Попова, отвечая на вопрос, сколько выявленных должно быть, чтобы можно было сказать, что все нормально.
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