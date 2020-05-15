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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T17:08
https://ria.ru/20200515/1571513715.html
Попова рассказала, при каком условии ситуация с коронавирусом наладится
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:0:3106:1748_1036x0_80_0_0_f5150b723d20fc55e034a7ad04c50646.jpg
РИА Новости

Попова рассказала, при каком условии ситуация с коронавирусом наладится

17:01 15.05.2020 (обновлено: 17:08 15.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В России за сутки должно быть выявлено ноль заболевших коронавирусом, чтобы можно было сказать, что все нормально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в Instagram журналиста Павла Зарубина.
"Ноль",- сказала Попова, отвечая на вопрос, сколько выявленных должно быть, чтобы можно было сказать, что все нормально.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Прохожий на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
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Удалось переломить? В России допустили стабилизацию ситуации с COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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