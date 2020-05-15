Скворцова заявила о выходе России на плато заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Нынешний этап заболеваемости COVID-19 в Нынешний этап заболеваемости COVID-19 в России можно считать плато, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова

"Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. Это от многих факторов зависит. Но есть позитивные моменты, на которые следует обратить внимание. Мы видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных, <…> тяжесть не вырастает", — сказала она.

Глава ФМБА подчеркнула, что дальнейшее снижение числа новых случаев во многом зависит от поведения россиян. Так, прирост числа заболевших наблюдался спустя пять дней после Пасхи, 1-2 мая и после 9 мая.

"Если бы осталось количество людей активных такое же, каким было месяц назад, то сейчас мы бы могли быть уже в точке регрессии", — сказала Скворцова.

Она отметила, что в России в среднем половина заболевших коронавирусной инфекцией переносят болезнь бессимптомно. Помимо этого, сокращается число тяжелых случаев течения заболевания.

"Это (развитие эпидемии. — Прим. ред.) зависит от числа людей, которые приступили к активной коммуникации", — резюмировала глава ФМБА.

Всего с начала эпидемии в России выявили 262 843 случая заражения COVID-19, более 58 тысяч выздоровели, 2418 человек скончались.