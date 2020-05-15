Калининградские власти ограничат въезд в приморские муниципалитеты

КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости. Въезд в приморские города Въезд в приморские города Калининградской области в эти выходные для жителей региона будет ограничен из-за угрозы распространения коронавируса , сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом по рекомендации управления Роспотребнадзора принято решение, как и в прошлые выходные, въезд в приморские муниципалитеты разрешить только для тех, кто обладает там недвижимостью, пропиской либо имеет подтверждение работы в данном муниципалитете", - сообщили в штабе.

В период действия режима обязательной самоизоляции из-за коронавируса в выходные и праздничные дни въезд в приморские города области также был ограничен. С 12 мая режим был отменен и введен масочный режим - носить маски теперь необходимо не только во всех общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Режим обязательной самоизоляции сохраняется до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Также детям до 14 лет запрещено одним находиться на улице.

По данным оперштаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 15 мая в Калининградской области с населением более 1 миллиона человек на COVID-19 обследовано 31,8 тысячи человек. Выявлен 881 случай заражения (33 за последние сутки), 323 человека выздоровели (за сутки - 46), 13 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2,4 тысячи человек.