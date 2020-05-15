Эксперты оценили опасность утечки базы данных автовладельцев

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Утекшая в сеть база данных автовладельцев могла произойти со стороны контрагентов ГИБДД, страховых компаний или в результате технического сбоя, автовладельцам такие "сливы" персональной информации грозят как ростом звонков со стороны мошенников, так и подделкой их документов злоумышленниками, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян сообщил РИА Новости, что в сети продается база данных автовладельцев РФ, её предлагают купить в розницу за 2,8 тысячи долларов. В базе, по словам продавца, находится 129 миллионов записей общим объемом 24 Гб. Он добавил, что в выложенных файлах персональных данных нет, однако продавец утверждает, что платная версия базы содержит ФИО, ИНН, адрес, дату рождения, паспортные данные владельца автомобиля. В открытой версии базы содержатся госномер, тип, марка, цвет, модель, дата регистрации, год выпуска, VIN, номер кузова, а также мощность двигателя.

Руководитель группы исследования киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков подтвердил, что на одном из андеграундных форумов пользователь "kopernik" выложил ссылку на торрент с этой базой. До этого случая пользователь ничего не выкладывал и репутации на форумах не имеет.

"Если говорить в целом, мы постоянно видим сообщения на форумах и в телеграмм-каналах о продаже баз транспортных средств, о точечном пробиве по базам ГИБДД и так далее. Зачастую эти данные довольно старые, многие представляют собой компиляцию информации из разных баз - от автодилеров, сервисов или госведомств. … Опасность в том, что эти данные могут быть использованы мошенниками, например, звонки от банков по автокредиту, о продлении КАСКО- ОСАГО , при составлении фишинговых писем и так далее", - рассказал эксперт.

Дорога к мошенничествам

Как рассказал ведущий менеджер по продвижению компании CrossTech Solutions Group Ильяс Киреев, целевые атаки со стороны хакерских группировок как на госучреждения, так и на коммерческий сектор происходят регулярно.

"Базы данных автовладельцев как правило всплывали с большим сроком давности и были не актуальны, эта утечка, пожалуй, самая громкая за последнее время. Однако утверждать, что взлом был осуществлен непосредственно на инфраструктуре ГИБДД МВД России невозможно. … База данных частично обезличенная в формате CVS свидетельствует, что злоумышленники владеют большим банком данных автовладельцев, при этом основная база предположительно с полным перечнем персональных данных в формате SQL. Можно предположить, что злоумышленники взломали либо инфраструктуру контрагента Госавтоинспекции, либо получили доступ к резервной копии банка данных", - рассказал он.

По его словам, за того рода утечками стоят обычно APT-группировки, которые обладают высокой квалификацией и полным набором инструментов для взлома, а целевые атаки такого рода требуют тщательной подготовки и долгосрочного присутствия во взломанной инфраструктуре. Если речь идет об атаке через контрагентов требуется более значительное время подготовки и реализации атаки.

"Виновных определить сложно, так как вы можете потратить большие бюджеты на создание системы организации информационной безопасности, но перед атаками с применением уязвимостей нулевого дня устоять практически невозможно", - отметил он.

По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрея Арсентьева, утечки баз данных автовладельцев происходят также из территориальных органов ГИБДД и из страховых компаний. Свежая региональная база за месяц может стоить несколько тысяч рублей.

Антивирусный эксперт " Лаборатории Касперского " Дмитрий Галов добавил, что виновниками утечки может быть сбой или недобросовестный человек. "Различная информация появляется периодически, однако такие данные в настолько большом объеме – это редкость. Довольно часто появляются данные об автомобилях, которые можно узнать по VIN (марка, модель автомобиля, год выпуска и т.д.), контакты и имя владельца. Утечки могут быть следствием технической уязвимости или человеческого фактора", - указал он.

От звонков к подделкам

По словам Арсентьева, утечка обезличенных данных для автовладельцев опасности не представляет.

"Но за отдельную плату, судя по всему, неизвестные продавцы могут предоставить персонализированную информацию. В этом случае самое безобидное, что может ожидать владельца машины, - это навязчивые звонки от страховых компаний, салонов trade-in, продавцов запчастей и перекупщиков автомобилей. Также автовладелец становится уязвимым перед мошенниками. Зная регистрационные данные о машине и контакты владельца, они могут проводить фишинговые атаки. Градус опасности возрастёт, если злоумышленники получат многолетнюю историю регистрации автомобилей тем или иным человеком", - отметил он.

Киреев указал, что злоумышленники обычно продают такую информацию, как персональные данные, номера кредитных карт, - в основном нацеленную на финансовые махинации. "В первую очередь, (среди угроз утечки - ред.) финансовые мошеннические действия, подделка документов автовладельцев, передача третьим лицам, к примеру страховые компании. Самое простое (для автовладельцев - ред.) пройти заново процедуру регистрации, но это несет финансовую нагрузку и потерю времени", - считает эксперт.