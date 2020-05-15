В ФНПР поддержали предложение о страховании от безработицы

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Предложение о переходе к страхованию от безработицы правильное и могло бы повысить пособия по безработице в условиях пандемии, заявил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (Александр Шершуков. Предложение о переходе к страхованию от безработицы правильное и могло бы повысить пособия по безработице в условиях пандемии, заявил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России ( ФНПР

Ранее руководитель фракции " Единая Россия Сергей Неверов и первый зампред ЕР Андрей Исаев предложили перейти на систему страхования от безработицы. Как отмечают депутаты, кризис показал недостатки текущей модели финансирования пособий по безработице. Пособие стало аналогом социальной помощи, имея один источник выплаты - федеральный бюджет, и не учитывало связь с предыдущим статусом занятости.

"Это прекрасное предложение и, собственно говоря, мы предлагаем аналогичные меры достаточно давно", - сказал Шершуков.

Он напомнил, что в РФ существовал фонд страхования от безработицы, который впоследствии был ликвидирован.