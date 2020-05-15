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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:49
https://ria.ru/20200515/1571513073.html
Скворцова рассказала, когда плазма от COVID-19 может вызвать обострение
https://cdn24.img.ria.ru/images/155864/40/1558644031_0:307:2792:1878_1036x0_80_0_0_cdd570c5246c5d27c9563820a9eb7184.jpg
РИА Новости

Скворцова рассказала, когда плазма от COVID-19 может вызвать обострение

16:49 15.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. При полиорганной недостаточности и системном воспалении переливание плазмы для лечения COVID-19 может приводить к обострению заболевания, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Если речь идет о самых тяжелых критических пациентах, которые находятся в реанимации уже на ИВЛ, у них более 75% легких фактически включено и морфологически изменено, уже плазма не дает позитивных эффектов, мы не видим. Более того, иногда наоборот, если есть уже полиорганная недостаточность и системное воспаление, то введение плазмы может приводить к обострению",- сказала Скворцова на онлайн-пресс-конференции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вероника СкворцоваОбщество
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