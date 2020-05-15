Скворцова рассказала, когда плазма от COVID-19 может вызвать обострение

"Если речь идет о самых тяжелых критических пациентах, которые находятся в реанимации уже на ИВЛ, у них более 75% легких фактически включено и морфологически изменено, уже плазма не дает позитивных эффектов, мы не видим. Более того, иногда наоборот, если есть уже полиорганная недостаточность и системное воспаление, то введение плазмы может приводить к обострению",- сказала Скворцова на онлайн-пресс-конференции.