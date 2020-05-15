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2020-05-15T16:49
https://ria.ru/20200515/1571513059.html
В Самарской области создали запас средств защиты для медиков на 18 дней
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571388859_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5737d527d8cd41f92858cfc97d6944c4.jpg
РИА Новости

В Самарской области создали запас средств защиты для медиков на 18 дней

16:48 15.05.2020 (обновлено: 16:49 15.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВолонтер держит в руках медицинские маски, выделенные Министерством труда и социальной защиты Ставропольского края
Волонтер держит в руках медицинские маски, выделенные Министерством труда и социальной защиты Ставропольского края
© РИА Новости / Денис Абрамов
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САМАРА, 15 мая - РИА Новости. Запас средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с больными коронавирусом в Самарской области, создан на 18 дней, при этом организованы дополнительные регулярные поставки, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал ряд регионов, в которых медики наиболее нуждаются в помощи со средствами индивидуальной защиты, в их числе была названа и Самарская область.
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"В регионе создан запас средств индивидуальной защиты, при этом организованы дополнительные регулярные поставки… По нормативу запас СИЗ должен иметься как минимум на две недели, сейчас в области создан запас на 18 дней", - цитирует зампреда правительства Самарской области, зампреда регионального оперштаба Александра Фетисова пресс-служба.
По его словам, суммарный запас одноразовых костюмов составляет 48 тысяч, защитных комбинезонов, которые можно использовать несколько раз, - 1200, масок - более 2 миллионов, многоразовых респираторов - более 3 тысяч, одноразовых респираторов - почти 42 тысячи. "Только сегодня в область поступили 5 тысяч бахил, 1500 респираторов, 34 тысячи защитных костюмов. Мы снабжаем больницы по мере необходимости. Со склада, который располагается в Красноярском районе, средства индивидуальной защиты поставляются по заявкам в медицинские учреждения", - добавил Фетисов.
Отмечается, что оснащение средствами индивидуальной защиты медработников находится на особом контроле регионального оперштаба.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоСамарская областьОбщество
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