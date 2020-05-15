В Самарской области создали запас средств защиты для медиков на 18 дней

"В регионе создан запас средств индивидуальной защиты, при этом организованы дополнительные регулярные поставки… По нормативу запас СИЗ должен иметься как минимум на две недели, сейчас в области создан запас на 18 дней", - цитирует зампреда правительства Самарской области, зампреда регионального оперштаба Александра Фетисова пресс-служба.