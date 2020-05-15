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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:51
https://ria.ru/20200515/1571512666.html
Названо условие для победы над коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571443998_0:166:3164:1945_1036x0_80_0_0_5e5d8d7fbab41ff457fe84a02544b5c6.jpg
РИА Новости

Названо условие для победы над коронавирусом

16:44 15.05.2020 (обновлено: 16:51 15.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Коронавирус прекратит распространяться после того, как в обществе сформируется коллективный иммунитет, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
"Если в популяции людей 95 процентов устойчивы к конкретному возбудителю, то циркуляция этой инфекции прекращается. Потому что, по теории вероятностей, если только один из 20 может стать источником инфекции и передать его дальше", — объяснил он.
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Рано или поздно, как подчеркнул медик, иммунитет к любому вирусу вырабатывается у большинства населения. Он появляется у тех, кто переболел или сделал прививку.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что российские специалисты отобрали несколько удачных образцов белков, которые могут быть использованы для создания вакцины. Представители Всемирной организации здравоохранения отмечают, что над разработкой вакцины от COVID-19 работают эксперты по всему миру, но ее появление в этом году маловероятно.
По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились 4,3 миллиона человек, около 295 тысяч умерли. В России выявили почти 263 тысячи случаев заболевания COVID-19, 2,4 тысячи пациентов умерли, более 58 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗВероника СкворцоваОбщество
Популярные комментарии
"Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе". В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, и придерживаться мер, которые якобы способствуют его формированию, опасно, так как это грозит "катастрофой в системе здравоохранения". Такие выводы ученые сделали на основе статистики заражения коронавирусом, они обратили внимание, что ни в одной стране доля инфицированных не превысила двух-четырех процентов, в то время как для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70% населения переболели или были вакцинированы. Ученые привели в пример США. В настоящий момент в стране заражено около 1,25 миллиона человек, для достижения коллективного же иммунитета без вакцинирования необходимо не меньше 200 миллионов случаев при населении страны в 328 миллионов человек. Такой путь грозит большим количеством человеческих жертв. При этом уже сейчас от коронавируса погиб каждый пятисотый житель Нью-Йорка"
15 мая, 16:52
ssandrea
1202002
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