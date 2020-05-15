Рогозин назвал задачи, стоящие перед новым главой РКК "Энергия"

"Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК "Энергия": запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля "Орёл" в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и её элементов, а также целый ряд других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.