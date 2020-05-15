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2020-05-15T16:44
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Рогозин назвал задачи, стоящие перед новым главой РКК "Энергия"
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РИА Новости

Рогозин назвал задачи, стоящие перед новым главой РКК "Энергия"

16:44 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ракетно-космической корпорации "Энергия" под руководством нового главы Игоря Озара предстоит завершить разработку и провести испытания нового космического корабля "Орел", создать сверхтяжелую ракету и разработать облик следующей российской орбитальной станции, приводит пресс-служба Роскосмоса слова гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.
"Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК "Энергия": запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля "Орёл" в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и её элементов, а также целый ряд других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Помимо того, как сказал Рогозин, под руководством Озара планируется продолжить интеграцию предприятий ракетно-космической промышленности страны.
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РоссияИгорь ОзарКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"РоскосмосДмитрий Рогозин
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