В Дании впервые за два месяца не выявили случаев смерти от COVID-19

Кроме этого, по данным Института, число пациентов госпитализированных с коронавирусом сократилось на 10 человек и на сегодня составляет 137 человек. Всего в Дании зафиксирован 10 791 случай заражения.
Дания в средине марта ввела ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Были закрыты школы, детские сады, офисные работники переведены на удаленную работу. С 15 апреля Дания стала одной из первых стран в Европе, которая начала переход ко второй фазе. С 18 мая в стране начнут открываться кафе и рестораны. Музеи, театры и зоопарки откроются 8 июня. Кроме этого, с 8 июня будут разрешены мероприятия с участием от 30 до 50 участников. На сегодняшний день действует ограничение на собрания более 10 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.