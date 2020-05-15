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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:42
https://ria.ru/20200515/1571512530.html
В Дании впервые за два месяца не выявили случаев смерти от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571450686_0:279:3072:2007_1036x0_80_0_0_3e57126ebe00e9e56cb47dc0479f58fa.jpg
РИА Новости

В Дании впервые за два месяца не выявили случаев смерти от COVID-19

16:42 15.05.2020
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© AFP 2020 / Jonathan NackstrandМедицинские работники в госпитале в Стокгольме, Швеция
Медицинские работники в госпитале в Стокгольме, Швеция
© AFP 2020 / Jonathan Nackstrand
СТОКГОЛЬМ, 15 мая - РИА Новости. Власти Дании сообщили, что впервые с 13 марта в стране в течение суток не было зарегистрировано новых случаев смерти от коронавируса, передает радиостанция DR со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Кроме этого, по данным Института, число пациентов госпитализированных с коронавирусом сократилось на 10 человек и на сегодня составляет 137 человек. Всего в Дании зафиксирован 10 791 случай заражения.
Дания в средине марта ввела ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Были закрыты школы, детские сады, офисные работники переведены на удаленную работу. С 15 апреля Дания стала одной из первых стран в Европе, которая начала переход ко второй фазе. С 18 мая в стране начнут открываться кафе и рестораны. Музеи, театры и зоопарки откроются 8 июня. Кроме этого, с 8 июня будут разрешены мероприятия с участием от 30 до 50 участников. На сегодняшний день действует ограничение на собрания более 10 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДанияВ мире
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