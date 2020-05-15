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Религия и мировоззрение
2020-05-15T16:45
https://ria.ru/20200515/1571512438.html
Далай-лама расскажет онлайн, как справиться с тревогой в пандемию
https://cdn23.img.ria.ru/images/155632/60/1556326023_0:201:3072:1929_1036x0_80_0_0_67b4a3a3dae7c42574306be63e62d8be.jpg
РИА Новости

Далай-лама расскажет онлайн, как справиться с тревогой в пандемию

16:41 15.05.2020 (обновлено: 16:45 15.05.2020)
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV проведет в выходные онлайн-учения по тексту известного буддийского мыслителя II-III веков Нагарджуны "Драгоценное ожерелье" и расскажет, как справляться с неопределенностью и тревогой, вызванными пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости в пятницу его представитель в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.
Прямая трансляция с синхронным переводом на русский язык будет проводиться в субботу и воскресенье с 05.30 до 07.00 утра по московскому времен на официальном сайте Далай-ламы ru.dalailama.com.
"Нам очень повезло, что Его Святейшество Далай-лама согласился даровать учения в это сложное время, когда все мы сталкиваемся лицом к лицу с неопределенностью, испытываем беспокойство и тревогу. В связи с пандемией звучит столько мнений, предложений и рекомендаций, что мы уже не знаем, каким из них верить и каким следовать", - сказал Тэло Тулку Ринпоче.
По его словам, сейчас во всем мире и в России в жизни людей, в том числе и последователей буддизма, - "критически важный период". "И мы очень рады, что у нас будет возможность прикоснуться к мудрости Его Святейшества и услышать его наставления", - добавил верховный лама Калмыкии.
Протоиерей Андрей Лоргус, ректор Института христианской психологии
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Далай-лама дарует учения по первым главам "Драгоценного ожерелья срединного пути" Нагарджуны и наставления о жизни в непростое время пандемии - в ответ на просьбы буддистов со всего мира. Организаторы трансляции особо просят зрителей "соблюдать социальную дистанцию, рекомендованную в странах их проживания".
Нагарджуна, как отметил Далай-лама в одном из интервью РИА Новости, утверждал, что привязанность, гнев и неведение возникают в силу искаженного мировосприятия. "Когда какой-то объект или явление представляется нам привлекательным, мы считаем, что его привлекательные свойства существуют объективно и независимо. И, соответственно, в нас возникает привязанность. Подобным же образом, если объект представляется нам отталкивающим, мы приписываем объективный статус его отталкивающим свойствам и испытываем гнев. Таким образом, чтобы ослабить гнев или другую негативную эмоцию, нужно использовать свои интеллектуальные способности, анализировать, не удовлетворятся поверхностным взглядом на вещи, но стараться глубже проникнуть в суть", - советует Далай-лама.
По его словам, мысли Нагарджуны и других выдающихся философов древнеиндийского монастыря-университета Наланда получили подтверждение в современных данных квантовой физики об особенностях поведения мельчайших частицах и восприятия, а также о зависимости объекта наблюдения от позиции наблюдателя.
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