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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:40
https://ria.ru/20200515/1571512372.html
Власти Кузбасса ответили на жалобу работников скорой на отсутствие выплат
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_f243b1625f94cc0da4105ae08be88846.jpg
РИА Новости

Власти Кузбасса ответили на жалобу работников скорой на отсутствие выплат

16:40 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 мая - РИА Новости. Сотрудники станции скорой медицинской помощи в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области, заявившие, что не получают стимулирующие выплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией, не имеют права на такие выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения со ссылкой на министра Михаила Малина.
Ранее медработники станции скорой помощи в Анжеро-Судженске записали видеоролик, в котором сообщили, что не получают стимулирующие выплаты для работающих в условиях COVID-19, а также о нехватке средств индивидуальной защиты. Прокуратура Кузбасса организовала проверку.
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"Сотрудники скорой медицинской помощи города Анжеро-Судженск, записавшие видеообращение, не входят в те категории медицинских работников, которые имеют право на получение стимулирующих федеральных и региональных выплат, так как они не работают непосредственно с зараженными COVID-19. На сегодняшний день все работники скорой медицинской помощи работают в защитных костюмах в связи с ситуацией с пандемией, это продиктовано элементарными мерами профилактики инфицирования", – сообщает ведомство.
Уточняется, что в Кузбассе медики и иные сотрудники медицинских организаций получают стимулирующие выплаты за работу в условиях COVID-19 в рамках двух постановлений правительства РФ (№415 и №484) и постановления правительства Кузбасса (№216). В регионе создан регистр больных новой коронавирусной инфекцией, куда включены все данные о заболевших. На основании указанного регистра производятся выплаты медицинским работникам.
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Отмечается, что в Анжеро-Судженской городской больнице по постановлению №415 выплаты получили 88 человек, по постановлению №484 – 38 человек.
Также в Анжеро-Судженске работает областная комиссия, в состав которой, в частности, вошли представители министерства здравоохранения Кузбасса и профсоюза медицинских работников. Члены комиссии разбираются в сложившейся ситуации и разъясняют, кому из работников положены стимулирующие выплаты.
На сегодняшний день в Анжеро-Судженске 23 заболевших COVID-19, последний случай заболевания выявлен 9 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьАнжеро-СудженскОбщество
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