Власти Кузбасса ответили на жалобу работников скорой на отсутствие выплат

КЕМЕРОВО, 15 мая - РИА Новости. Сотрудники станции скорой медицинской помощи в городе Сотрудники станции скорой медицинской помощи в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области , заявившие, что не получают стимулирующие выплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией , не имеют права на такие выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения со ссылкой на министра Михаила Малина.

Ранее медработники станции скорой помощи в Анжеро-Судженске записали видеоролик, в котором сообщили, что не получают стимулирующие выплаты для работающих в условиях COVID-19, а также о нехватке средств индивидуальной защиты. Прокуратура Кузбасса организовала проверку.

"Сотрудники скорой медицинской помощи города Анжеро-Судженск, записавшие видеообращение, не входят в те категории медицинских работников, которые имеют право на получение стимулирующих федеральных и региональных выплат, так как они не работают непосредственно с зараженными COVID-19. На сегодняшний день все работники скорой медицинской помощи работают в защитных костюмах в связи с ситуацией с пандемией, это продиктовано элементарными мерами профилактики инфицирования", – сообщает ведомство.

Уточняется, что в Кузбассе медики и иные сотрудники медицинских организаций получают стимулирующие выплаты за работу в условиях COVID-19 в рамках двух постановлений правительства РФ (№415 и №484) и постановления правительства Кузбасса (№216). В регионе создан регистр больных новой коронавирусной инфекцией, куда включены все данные о заболевших. На основании указанного регистра производятся выплаты медицинским работникам.

Отмечается, что в Анжеро-Судженской городской больнице по постановлению №415 выплаты получили 88 человек, по постановлению №484 – 38 человек.

Также в Анжеро-Судженске работает областная комиссия, в состав которой, в частности, вошли представители министерства здравоохранения Кузбасса и профсоюза медицинских работников. Члены комиссии разбираются в сложившейся ситуации и разъясняют, кому из работников положены стимулирующие выплаты.

На сегодняшний день в Анжеро-Судженске 23 заболевших COVID-19, последний случай заболевания выявлен 9 мая.