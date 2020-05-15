В Сингапуре мужчина сел в тюрьму из-за просьбы жены сходить за масками

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Суд в Суд в Сингапуре приговорил американского пилота, работающего на компанию FedEx , к четырем неделям тюрьмы за нарушение режима самоизоляции после того, как он покинул гостиницу, чтобы купить по просьбе жены маски и термометр, сообщает телеканал CNA

Японии и Американец Брайан Дуган Иорган, пилот грузового самолета, прибыл в Сингапур 3 апреля. По действующим в стране правилам он должен был не выходить из номера гостиницы в течение 14 дней, до 17 апреля, поскольку сообщил властям, что за две недели до приезда был в Китае США . Однако 5 апреля проверка не обнаружила пилота в гостинице.

Позже его адвокат Ронни Тэн сообщил, что американец покинул отель, чтобы купить термометр и маски по просьбе больной жены. По его словам, супруга рассказала, что "в Штатах достаточно серьезная ситуация", и попросила приобрести индивидуальные средства защиты до возвращения домой. Во время поездки по городу пилот носил маску, добавил адвокат.

"Обвиняемый сожалеет в связи с тем, что он сделал. Он только хотел сказать, что его действия были вызваны беспокойством по поводу жены", — отметил Тэн в суде, передав извинения американца.

Прокуратура требовала для американца от шести до восьми недель заключения, суд приговорил его к четырем неделям. По сингапурским законам, за нарушение самоизоляции грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф до десяти тысяч сингапурских долларов (около семи тысяч американских).