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2020-05-15T17:37
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В Сингапуре мужчина сел в тюрьму из-за просьбы жены сходить за масками
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РИА Новости

В Сингапуре мужчина сел в тюрьму из-за просьбы жены сходить за масками

16:37 15.05.2020 (обновлено: 17:37 15.05.2020)
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© AP Photo / Wong Maye-EПолицейские на улице Сингапура
Полицейские на улице Сингапура
© AP Photo / Wong Maye-E
Полицейские на улице Сингапура. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Суд в Сингапуре приговорил американского пилота, работающего на компанию FedEx, к четырем неделям тюрьмы за нарушение режима самоизоляции после того, как он покинул гостиницу, чтобы купить по просьбе жены маски и термометр, сообщает телеканал CNA.
Американец Брайан Дуган Иорган, пилот грузового самолета, прибыл в Сингапур 3 апреля. По действующим в стране правилам он должен был не выходить из номера гостиницы в течение 14 дней, до 17 апреля, поскольку сообщил властям, что за две недели до приезда был в Китае, Японии и США. Однако 5 апреля проверка не обнаружила пилота в гостинице.
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Позже его адвокат Ронни Тэн сообщил, что американец покинул отель, чтобы купить термометр и маски по просьбе больной жены. По его словам, супруга рассказала, что "в Штатах достаточно серьезная ситуация", и попросила приобрести индивидуальные средства защиты до возвращения домой. Во время поездки по городу пилот носил маску, добавил адвокат.

"Обвиняемый сожалеет в связи с тем, что он сделал. Он только хотел сказать, что его действия были вызваны беспокойством по поводу жены", — отметил Тэн в суде, передав извинения американца.

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Прокуратура требовала для американца от шести до восьми недель заключения, суд приговорил его к четырем неделям. По сингапурским законам, за нарушение самоизоляции грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф до десяти тысяч сингапурских долларов (около семи тысяч американских).
Как отмечает телеканал, американский пилот стал первым иностранцем, приговоренным в Сингапуре к тюрьме за нарушение ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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