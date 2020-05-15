В "Роснефти" подтвердили неизменность принципов дивидендной политики

"Мы еще раз подтверждаем неизменность принципов нашей дивидендной политики даже в сложных беспрецедентных текущих условиях", - сказал Федоров в ходе телефонной конференции компании.

Он напомнил, что в конце апреля совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды по итогам 2019 года в размере 18,07 рубля на акцию, суммарно за год - 33,41 рубля на акцию, а общие выплаты за год составят рекордные 354,1 миллиарда рублей.