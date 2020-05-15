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2020-05-15T17:00
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В "Роснефти" подтвердили неизменность принципов дивидендной политики
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РИА Новости

В "Роснефти" подтвердили неизменность принципов дивидендной политики

17:00 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роснефть подтверждает неизменность принципов дивидендной политики даже в беспрецедентных текущих условиях, заявил первый вице-президент компании Павел Федоров.
"Мы еще раз подтверждаем неизменность принципов нашей дивидендной политики даже в сложных беспрецедентных текущих условиях", - сказал Федоров в ходе телефонной конференции компании.
Он напомнил, что в конце апреля совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды по итогам 2019 года в размере 18,07 рубля на акцию, суммарно за год - 33,41 рубля на акцию, а общие выплаты за год составят рекордные 354,1 миллиарда рублей.
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Павел ФедоровРоснефтьЭкономика
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