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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:33
https://ria.ru/20200515/1571511971.html
Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 293
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 293

16:32 15.05.2020 (обновлено: 16:33 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 83 новых случая коронавируса за сутки, шесть человек умерли, сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 228 (+83)", - говорится в сообщении.
В четверг сообщалось о 6145 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4462 человека.
По данным на 16.05 пятницы, 118 человек находились в больнице, из них 32 в реанимации, 293 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 112 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 67 человек - старше 90 лет.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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