Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 293

ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 83 новых случая коронавируса за сутки, шесть человек умерли, сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 228 (+83)", - говорится в сообщении.
В четверг сообщалось о 6145 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4462 человека.
По данным на 16.05 пятницы, 118 человек находились в больнице, из них 32 в реанимации, 293 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 112 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 67 человек - старше 90 лет.
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