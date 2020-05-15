Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 293

По данным на 16.05 пятницы, 118 человек находились в больнице, из них 32 в реанимации, 293 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 112 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 67 человек - старше 90 лет.