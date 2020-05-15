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2020-05-15T16:32
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"Единая Россия" передала планшеты и ноутбуки для удаленного обучения
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РИА Новости

"Единая Россия" передала планшеты и ноутбуки для удаленного обучения

16:32 15.05.2020
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© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком
© Depositphotos / stokkete
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Педагоги и школьники из нуждающихся семей за месяц получили 250 тысяч планшетов и ноутбуков в рамках акции "Помоги учиться дома", сообщает пресс-служба партии "Единая Россия", которая выступает одним из организаторов акции.
Акция "Помоги учиться дома" запущена в апреле ЕР, Минпросвещения РФ и Агентством стратегических инициатив для помощи школьникам из нуждающихся семей с организацией дистанционного обучения в цифровом формате.
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"Единая Россия" и Агентство стратегических инициатив за месяц после начала реализации акции "Помоги учиться дома" передали 250 тысяч планшетов и ноутбуков педагогам и школьникам из нуждающихся семей, прежде всего 9 и 11 классов", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.
Наиболее активно, по оценкам организаторов, проект реализуется в Дагестане, Чечне, в Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Хакасии.
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"Пока нет уверенности насчет того, как пройдет летняя оздоровительная кампания. Это же касается и расписания экзаменов. В таком случае компьютер станет для школьников возможностью для досуга и позволит повторить все учебные материалы. Поэтому принято решение, что акция продлится в течение всего лета", - заявил Турчак.
В свою очередь, гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что в ближайшее время к акции "Помоги учиться дома" присоединится средний и крупный бизнес.
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Светлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Единая РоссияАлтайский крайОбщество
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