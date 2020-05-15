"Единая Россия" передала планшеты и ноутбуки для удаленного обучения

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Педагоги и школьники из нуждающихся семей за месяц получили 250 тысяч планшетов и ноутбуков в рамках акции "Помоги учиться дома", сообщает пресс-служба партии " Педагоги и школьники из нуждающихся семей за месяц получили 250 тысяч планшетов и ноутбуков в рамках акции "Помоги учиться дома", сообщает пресс-служба партии " Единая Россия ", которая выступает одним из организаторов акции.

Акция "Помоги учиться дома" запущена в апреле ЕР, Минпросвещения РФ и Агентством стратегических инициатив для помощи школьникам из нуждающихся семей с организацией дистанционного обучения в цифровом формате.

"Единая Россия" и Агентство стратегических инициатив за месяц после начала реализации акции "Помоги учиться дома" передали 250 тысяч планшетов и ноутбуков педагогам и школьникам из нуждающихся семей, прежде всего 9 и 11 классов", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

Наиболее активно, по оценкам организаторов, проект реализуется в Дагестане, Чечне, в Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Хакасии.

"Пока нет уверенности насчет того, как пройдет летняя оздоровительная кампания. Это же касается и расписания экзаменов. В таком случае компьютер станет для школьников возможностью для досуга и позволит повторить все учебные материалы. Поэтому принято решение, что акция продлится в течение всего лета", - заявил Турчак.